Diaporama The Voice All Stars : Coachs, Talents et règles, tout ce qu'il faut savoir sur la saison événement

The Voice All Stars : Coachs, Talents et règles, tout ce qu'il faut savoir sur la saison événement

"The Voice All Stars", nouvelle saison du télé-crochet pour célébrer le dixième anniversaire de l'émission.

Mika - Lancement de la collection de mouchoirs "Lotus by MIKA" à l'Atelier des Lumières à Paris. Le 1er octobre 2020 © Christophe Aubert via Bestimage

11 / 19

Mika is seen during Milan Fashion Week on September 27, 2020 in Milan, Italy.