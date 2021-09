Florent Pagny fier de son fils Inca : le jeune homme de 25 ans a de nombreux talents

Chanteur plus que reconnu, coach de The Voice, argentin de coeur et papa de deux enfants : Florent Pagny va bientôt avoir 60 ans (le 6 novembre prochain) et peut tirer un bilan positif sur sa vie. C'est ce qu'il fait lors d'une interview pour Télé 7 Jours. Il s'y confie notamment sur son fils Inca, un talentueux jeune homme.

Florent Pagny et un homme heureux et ne le cache pas : "J'ai beaucoup de chance. Une femme superbe [Azucena Caamano, NDLR], de beaux enfants... Mes mômes sont super [Inca, né en 1996 et Aël, née en 1999, NDLR]. Ils s'épanouissent. Mon grand vient d'avoir son brevet de pilote d'avion, à 25 ans ! Il sait aussi faire des grafittis."

Le chanteur n'est en effet pas le seul artiste de la famille et le talent d'Inca, dans son domaine, est déjà reconnu comme le fait savoir le fier papa. Car si au départ son fils dessinait "pour rigoler", à présent on s'offre son talent : "Il est contacté par de petites municipalités pour repeindre les cabanes EDF horribles. Je trouve ça génial !"

Récemment, Florent Pagny, décidément très fan de son fils, l'a embauché pour le clip du premier single de son album L'Avenir. Celui-ci a été aperçu aux commandes d'un petit avion.