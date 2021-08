Florent Pagny : Son fils Inca amoureux d'une sublime brune

Inca est le fils aîné de Florent Pagny et son épouse, Azucena Caamaño. Le jeune homme de 25 ans a une petite soeur, Aël, âgée de 22 ans.

"Avec Azucena, nous sommes très fiers de nos enfants. En plus, ils ont une relation fusionnelle et ça nous remplit de joie", a récemment confié Florent Pagny au magazine Gala. Le coach de l'émission The Voice et interprète des chansons Savoir aimer et Liberté de pensée a également révélé à la publication qu'Inca avait passé son brevet d'aviation : "Nos mômes ont trouvé chacun leur point fort, l'ont développé et c'est très agréable de les voir suivre leur destin ainsi."

Florent Pagny et sa petite famille partagent leurs vies entre la France, les États-Unis et l'Argentine. Le chanteur et son épouse sont récemment rentrés à Paris et y ont fait une rare apparition à deux. Le couple a assisté à l'avant-première du spectacle Lost in Buenos Aires, le 28 juin dernier. L'événement a eu lieu à l'Européen, salle de spectacle située rue Biot, dans le 17e arrondissement de la capitale.

Lost in Buenos Aires met en scène la danseuse Olivia Courbis, la fille de l'ancien entraîneur de football reconverti consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis.