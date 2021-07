Rolland Courbis fier papa au spectacle de sa fille : Moundir, Fabrice Éboué, Richard Orlinski... pluie de VIP

Même pour un homme habitué aux situations de stress intense comme Rolland Courbis en a vécu de nombreuses comme entraîneur à Marseille, Bordeaux ou encore Montpellier, la soirée du 28 juin dernier a dû être forte en émotions. L'actuel chroniqueur de RMC, âgé de 67 ans, a assisté à l'avant-première du nouveau spectacle de danse de sa fille, Olivia, à l'Européen.

Une première en très bonne compagnie puisque toute la petite famille était présente, à commencer par sa femme Clara et son fils Stéphane, un célèbre agent de joueur. De nombreux journalistes appartenant au monde du sport se sont également déplacés pour soutenir la fille de leur collègue, tout comme plusieurs artistes, venus célébrer la réouverture des salles et le retour à une vie plus normale.

Parmi les célébrités présentes à l'Européen lundi dernier, plusieurs chanteurs étaient de la partie. Florent Pagny est venu accompagné de sa femme Azucena alors que Stomy Bugsy est arrivé avec son fils Bilal, CharlElie Couture était lui venu seul. L'humoriste Fabrice Éboué était également présent, tout comme l'ancien animateur de France 2, Thierry Beccaro, accompagné par deux autres figures de France Télévisions, Nelson Monfort et Patrice Laffont. Un autre humoriste était de sortie puisque Raphaël Mezrahi a été photographié ce jour-là.

Une très belle brochette de stars, visiblement très contentes de se retrouver comme on a pu le voir au moment du shooting photo avant la représentation. Parmi les invités de prestige, l'artiste contemporain Richard Orlinski est venu en compagnie de sa conjointe, Elisa Bachir Bey. L'ancien candidat de télé-réalité Moundir tout sourire et casquette sur la tête était là pour soutenir la fille de son collègue chez RMC.