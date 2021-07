Arié Elmaleh : Très rare sortie avec sa fille Amalia, fruit de son histoire avec Virginie Ledoyen

Pour le plus grand bonheur des artistes, et des spectateurs, les salles de spectacles peuvent enfin accueillir du public. Le 28 juin 2021 se tenait à L'Européen l'avant-première mondiale de Lost in Buenos Aires, création signée Redha avec Olivia Courbis. Lors de cette soirée, on a vu défiler les VIP sur le tapis rouge.

Il fallait notamment compter sur la présence d'Arié Elmaleh. Le discret comédien (Chouchou, L'école pour tous, Plan de table...) âgé de 46 ans profitait de sa soirée culturelle en bonne compagnie comme ont pu le noter les photographes postés sur le photocall. En effet, il effectuait une très rare sortie médiatique avec sa fille Amalia. La demoiselle, née en avril 2014, est issue de son histoire d'amour passée avec Virginie Ledoyen. Avec la comédienne, qui a partagé sa vie de 2007 à 2015, il a aussi eu un garçon prénommé Isaac, né en juillet 2010. Père et fille ont posé avec décontraction pour quelques photos souvenirs et ont donc pu découvrir ce nouveau spectacle pluridisciplinaire.

Depuis sa séparation avec la mère de ses enfants, Arié Elmaleh a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre comédienne : Barbara Schulz. Si le couple a connu des hauts et des bas, il s'affichait encore complice en mai dernier faisant taire de vilaines rumeurs de rupture.

"Le corps et son esprit, le corps et ses émotions, le corps et sa folie, le corps et son incertitude, le corps qui nous fait défaut, le corps qui nous rappelle à l'ordre, le corps qui nous punit, le corps qui se bat pour tenir debout, le corps qui regrette et qui joue au plus fort, le corps qui aime et qui raconte... Une union entre le théâtre, la danse et la musique au service de ce voyage qui nous transporte dans l'univers bien trempé d'Olivia Courbis, artiste aux multiples facettes", peut-on lire sur le site de la salle parisienne de Lost in Buenos Aires.