Olivier Delacroix et sa femme : rare apparition du couple, soudé face aux drames

Animateur, documentaliste, chanteur... Olivier Delacroix a plusieurs cordes à son arc. Mais son rôle préféré, c'est celui de mari et de père. Très discret sur sa vie privée et surtout de famille, l'artiste de 57 ans fait une exception. Lundi 28 juin 2021, il s'affiche avec sa femme. Une très rare apparition à deux immortalisée par les photographes.

C'est à l'occasion de la première mondiale de Lost in Buenos Aires, "une union entre le théâtre, la danse et la musique" signé Redha et Olivia Courbis, à l'Européen à Paris qu'Olivier Delacroix a pris la pose au côté de sa moitié. Sa femme, une charmante brune au joli sourire, a opté pour une paire de sandales dorées, un pantalon noir, une chemise à imprimés colorés et une veste en velours camel. Total look bleu marine et baskets pour lui, toujours coiffé de ses dreadlocks. "Deus" ("Dieu" en latin) est inscrit en rouge sur sa veste. Ce même Dieu à qui il en a longtemps voulu...

Olivier Delacroix et sa femme, des drames et beaucoup d'amour

En 57 ans de vie, Olivier Delacroix en a vécu des drames. En 2014, il publie Nos chemins sont semés de rencontres aux éditions Michel Lafon. L'animateur télé et radio, vu sur Europe 1 notamment, y couche par écrit ses sentiments les plus profonds après le suicide de son père et la mort de son fils Théo, né avec une malformation cardiaque, survenue deux ans plus tard. C'était en 2000 : le bébé est pris en charge à l'hôpital, opéré... mais son coeur ne tient malheureusement pas.

"Perdre un père est une douleur profonde. Perdre un enfant est un naufrage, confiait Olivier Delacroix à Libération en juin 2017. Dans la mort, il y a ce 'jamais plus' que je n'arrive pas à accepter. Je n'ai pas d'idée précise de l'après, mais j'ai le sentiment que je les retrouverai." Face à ces épreuves de la vie, l'animateur a pu compter sur le soutien inconditionnel de sa moitié... "Je me suis élevé, avec ma femme, au-dessus de tout cela", assurait-il en juin 2014 à Public. Le couple va de l'avant, tant bien que mal, et peut compter sur l'amour de leur fille Tess, aujourd'hui âgée de 16 ans. C'est désormais tous les trois, même tous les quatre avec Tristan, fils de la belle brune que le journaliste a sauvé de la drogue, qu'ils avancent.