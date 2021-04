Arié Elmaleh séparé de Barbara Schultz ? "C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus"

En couple ou séparés ? Arié Elmaleh a laissé planer le doute, à propos de sa romance avec Barbara Schulz, sur le plateau de l'émission L'Instant De Luxe le mardi 27 avril 2021. Interrogé à propos des instants les plus sombres de son existence, le comédien a évoqué cette rupture, si douloureuse, qui l'a séparé un temps de sa partenaire il y a de ça trois ans. "C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus dans ma vie, a-t-il expliqué. C'est la séparation amoureuse. C'était très difficile. On ne s'en rend pas compte mais une rupture, c'est une souffrance. Ça m'a complètement plombé. J'étais très amoureux. C'est une blessure d'orgueil terrible."

Arié Elmaleh a connu l'amour avec Virginie Ledoyen de 2007 à 2015. Mais il l'avoue sans détour : le jour où il a cru perdre Barbara Schulz a été bien plus difficile à gérer. "On s'est séparés parce qu'on a joué une pièce pendant deux ans, qui s'appelait La Perruche, s'est souvenu l'acteur de 46 ans. C'était à la fois génial mais compliqué de jouer l'histoire d'une rupture amoureuse en étant en couple soi-même. On s'est séparés, c'était très douloureux, mais on s'est remis ensemble." Malgré les hauts et les bas, les tourtereaux ont su retrouver leur équilibre, et ce, en suivant des règles bien à eux.

On a eu d'autres vies, des enfants...

Depuis 2015, ils s'aiment à mourir. Pour autant, Arié Elmaleh et Barbara Schulz ont toujours refusé de vivre ensemble. "On a l'âge qu'on a, on a eu d'autres vies, des enfants, résumait-elle dans l'émission C à Vous. Et toutes mes amies qui sont en couple me disent : 'N'habitez pas ensemble'!" Voilà pourquoi, sans doute, ils n'ont pas passé le confinement sous le même toit. Lui s'occupait d'Isaac, 10 ans, et d'Amalia, 7 ans, les enfants qu'il a eu avec Virginie Ledoyen, elle veillait sur Minne, 16 ans et Jérémy, 9 ans, fruit de son idylle avec le publicitaire Romain Hatchuel. Une période difficile qu'ils sont parvenus à traverser ensemble... ou presque.