Virginie Ledoyen : Retour sur son histoire avec Arié Elmaleh, son dernier compagnon

Difficile de suivre son parcours sentimental tant elle se nappe de mystère. Mais il est délicat, impossible même, de cacher les belles histoires qu'elle a partagées avec les pères de ses enfants. Maman d'une fille prénommée Lila, qu'elle a eue avec Louis Soubrier, divorcée d'Iain Rogers, séparée de Benjamin Biolay, Virginie Ledoyen a vécu une longue romance, de 2007 au printemps 2015, avec Arié Elmaleh (l'acteur et frère de l'humoriste). Ensemble, ils ont accueilli Isaac, 10 ans aujourd'hui, puis Amalia, 6 ans. Hélas, la vie a fini par les séparer.

Rencontre sur les planches

Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh s'étaient rencontrés lors de la préparation d'Irrésistible, la pièce de théâtre de Fabrice Roger-Lacan mise en scène par Isabelle Nanty. Après huit ans de bonheur, les amoureux décidaient de poursuivre l'aventure séparément, malgré une entente cordiale. "Ça n'allait plus vraiment et à l'évidence, la petite flamme était en train de s'éteindre, révélait-on dans les colonnes du magazine Voici. Ni pleurs ni cris, la rupture s'est faite en bonne intelligence avec le souci de préserver les enfants". Depuis, nulle trace d'une quelconque amourette pour la comédienne. Peut-être a-t-elle choisi, à nouveau, de vivre heureuse en vivant cachée.

Maman et comédienne

Il lui a offert deux des choses les plus précieuses de son existence. Comédienne, mélomane, femme, mère... Virginie Ledoyen jongle entre ses différentes casquettes avec une grâce et une dextérité impressionnante. "Actrice et maman sont des vases communicants, précisait-elle en 2018 dans les pages de Télé Star. Et je pense que je n'aurais pas pu continuer à être actrice si je n'avais pas eu d'enfant. Certes, j'ai eu trois enfants, et il y a eu des moments où j'ai moins tourné parce qu'ils étaient petits et qu'ils avaient besoin de moi. Mais je n'ai jamais eu l'impression de sacrifier ma carrière !"

Elle a tout le loisir, enfin, de retrouver les plateaux de tournage. Le mardi 27 octobre 2020, Virginie Ledoyen rejoint la petite troupe de la série Capitaine Marleau, comme l'ont fait de nombreux collègues cinéphiles avant l'héroïne du film La Plage. Tout comme Isabelle Adjani ou Nathalie Baye , elle a également donné de la voix sur le nouvel album du duo français The Penelopes - composé par Axel Basquiat et Vincent Trémel - intitulé Actresses... quitte à être en désaccord musical avec certains de ses enfants. Que voulez-vous ? Rien ne l'arrête...