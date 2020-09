Virginie Ledoyen : De rares contacts avec Leonardo DiCaprio depuis leur baiser ardent

Ils ont partagé l'une des scènes de baiser les plus cultes du septième art. Dans La Plage, en 2000, Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio vibraient ensemble sous les étoiles, avec en fond sonore le titre Pure Shoes du groupe All Saints. Cette séquence aquatique, on a tous un peu rêvé de la vivre. Mais la comédienne, malgré cette expérience, ne garde pas vraiment contact avec son partenaire de jeu. Tout juste le croise-t-elle de temps en temps au Festival de Cannes. "Il y était l'année dernière pour présenter le film de Quentin Tarantino, a expliqué l'actrice sur C8, à Cyril Hanouna, dans l'émission Touche pas à mon poste. C'est un garçon très sympathique, et surtout très brillant."

Leur binôme a sans doute fait rêver les spectateurs... mais rappelons que pour Virginie Ledoyen, tourner pour ce trip hallucinatoire de Danny Boyle n'a pas complètement été une partie de plaisir. Spécifiquement cette séquence, qui est restée dans les mémoires, durant laquelle elle embrasse Leonardo DiCaprio. "C'est vraiment un gentil garçon, mais je n'aimerais pas qu'il soit mon petit ami, explique-t-elle depuis des années à propos du tournage. Il n'y avait honnêtement aucune passion entre nous. Pas de sensibilité réelle. La seule chose à laquelle je pensais sous l'eau, c'était de ne pas me noyer. Je ne me souviens même pas du baiser." Qu'à cela ne tienne : on le lui rappelle assez souvent comme ça, sans qu'elle ait besoin d'y penser.

Chaque rôle qu'elle accepte est un plaisir pour les yeux et pour les oreilles. Impertinente dans 8 femmes de François Ozon, impériale dans Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot, la jolie maman de 43 ans a tourné dans le septième épisode de la nouvelle saison de Capitaine Marleau intitulé L'Arbre aux esclaves. Pour découvrir la performance qu'elle a délivrée pour Josée Dayan, il faudra toutefois attendre le 20 octobre prochain et se brancher sur France 3...