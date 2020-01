Les pires baisers de cinéma : Virginie Ledoyen, Selena Gomez regrettent...

Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio dans "La Plage"

Les eaux des Tropiques, les étoiles qui scintillent vous ont laissés rêveurs devant la scène de baiser qu'échangent Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio dans le film La Plage. Mais si l'acteur représentait LE fantasme intergénérationnel de l'époque, sa partenaire française n'était pas vraiment sous le charme. "C'est vraiment un gentil garçon, mais je n'aimerais pas qu'il soit mon petit ami, expliquait-elle. Il n'y avait honnêtement aucune passion entre nous. Pas de sensibilité réelle. La seule chose à laquelle je pensais sous l'eau, c'était de ne pas me noyer. Je ne me souviens même pas du baiser." Le pauvre Leo a dû ramer pour boucler la séquence...

Jennifer Lawrence et Liam Hemsworth dans "Hunger Games"

Le coeur de l'héroïne de la saga Hunger Games a longtemps balancé entre Gale Hawthorne et Peeta Mellark. Si elle a finalement choisi ce dernier, c'est peut-être parce que l'alchimie n'était pas vraiment au rendez-vous entre Jennifer Lawrence et Liam Hemsworth. "À chaque fois que je devais l'embrasser, j'étais très mal à l'aise, a précisé l'acteur. Quand tu vois ça de l'extérieur, c'est une jolie image. C'est l'une de mes meilleures amies, je l'adore, mais quand on devait s'embrasser, elle faisait exprès de manger de l'ail ou du thon ou quelque chose de dégoûtant." Une expérience qui ne l'a, au moins, pas laissé mort de faim.

Kirsten Dunst et Tobey Maguire dans "Spider-Man"

C'est un mythe qui s'effondre. Le baiser 360° qu'échangent Kirsten Dunst et Tobey Maguire – l'unique, le glamourissime, le ruisselant – dans Spider-Man... a été une véritable torture. Il faut dire que le pauvre interprète de l'homme-araignée était dans une position très peu naturelle. "J'étais à l'envers, il était très tard, il pleuvait pendant tout ce temps... donc la pluie rentrait dans mes narines, a-t-il détaillé dans le magazine Parade. Et puis Kirsten a baissé mon masque, ce qui m'a complètement empêché de respirer." Une séquence qui l'a laissé le souffle coupé.

Selena Gomez et Dylan Sprouse dans "La Vie de palace de Zack et Cody"

Embrasser un garçon pour la première fois, ce n'est pas une mince affaire. D'autant plus quand ce fameux bisou se fait entouré par une équipe de tournage avec un comédien que l'on a pas forcément choisi. Ce moment douloureux, Selena Gomez l'a vécu, à 12 ans, avec Dylan Sprouse. "J'ai fermé les yeux un peu trop tôt, se désole-t-elle. Et j'ai fini par n'atteindre que la moitié d'une lèvre. C'était le baiser le plus bizarre du monde." Il fallait bien commencer quelque part...

Shailene Woodley et Miles Teller dans "The Spectacular Now".

Dans The Spectacular Now, Miles Teller et Shailene Woodley vivent deux adolescences très différentes qui tout à coup ne font qu'une. "Avant de jouer notre première scène de baiser, Shailene a pris ces espèces de suppléments qu'on nous donne au restaurant chinois et les a mis dans sa bouche, a raconté le jeune comédien. C'est comme un petit sachet de poudre et ça sent la merde. Elle en avait toujours un bocal avec elle." Pas étonnant qu'il ne puisse plus la sentir !

Morena Baccarin et Ryan Reynolds dans "Deadpool"

Frayeurs, fou rires et fortes émotions sont liés au couple mythique de la saga Deadpool qui, en deux films, nous en a fait voir de toutes les couleurs. Sur le plateau, ça n'a visiblement pas été de tout repos pour leur duo d'acteurs. "Je ne cesse de dire qu'embrasser ce masque, c'était comme embrasser un préservatif géant, explique Morena Baccarin à People. Ça sentait toujours le caoutchouc." Le plastique, c'est pas si fantastique que ça...

Reese Witherspoon et Robert Pattinson dans "De l'eau pour les éléphants"

En jouant ensemble, Reese Witherspoon et Robert Pattinson auront surtout apporté de l'eau à nos moulins. D'autant plus que l'acteur avait attrapé un bon gros rhume juste avant d'enlacer sa partenaire. "Ce n'était pas attirant, ce n'était pas plaisant, s'est-il souvenu. Mon nez n'arrêtait pas de couler. Reese portait une perruque et, clairement, c'était comme si je me mouchais dedans." Le pauvre avait sans doute mal compris l'expression "la maladie d'amour".

Angelina Jolie et James McAvoy dans "Wanted : Choisis ton destin"

James McAvoy a semble-t-il choisi le destin d'un véritable goujat. En 2008, le comédien a eu l'opportunité d'embrasser la sublime Angelina Jolie... mais préfère désormais en parler en des termes extrêmement peu élogieux : "Je peux juste vous dire comment c'était : bizarre, plein de sueur et pas vraiment agréable." Maléfique...



Yohann Turi