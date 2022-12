"Ça n'a pas été facile" : Barbara Schulz et Arié Elmaleh cash sur leurs disputes

Ce jeudi 15 décembre sur M6, le Grand Restaurant de Pierre Palmade rouvre ses portes ! Baptisée La guerre de l'étoile, l'émission accueillera encore une fois un panel de célébrités invitées à interpréter des sketchs hilarants. Cette année, elles sont 52 à avoir répondu présentes, dont Barbara Schulz qui donnera la réplique à André Dussolier. Ensemble, ils interprèteront un père et sa fille. Un partenaire de jeu en plus pour la comédienne couronnée aux Molières, laquelle a déjà partagé la scène avec pléthore d'artistes. Et même avec son propre compagnon Arié Elmaleh !

En 2018, ils étaient en effet tous deux à l'affiche de La Perruche, une pièce de théâtre dans laquelle ils jouaient un couple à la dérive et qui a fini par leur causer de réels soucis dans la vie privée. "C'est pas évident de partager la scène avec quelqu'un, la scène est un endroit de conflits, on est vulnérable, pendant les répétitions on se pose plein de questions sur son personnage. Et puis c'est vrai que c'est tendu, il y a des moments où ça n'a pas été facile", avait avoué le frère de Gad Elmaleh dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. "On s'est engueulé pendant les répétitions", ajoutait-il avant que Barbara Schulz ne confirme en déclarant : "Enormément". "Et bizarrement, on ne s'est pas rendu compte que le sujet de cette pièce nous atteignait quelque part, parce qu'on questionne l'amour, la fidélité, le désir...", rebondissait l'acteur.

Malaise à l'évocation de leur vie sexuelle

À l'époque, Laurent Ruquier s'était ensuite permis une question des plus intimes, à savoir s'il était vrai qu'ils n'avaient "pas fait l'amour depuis un an et quatre mois". Un sujet qui "dérange" et "gêne" beaucoup Arié Elmaleh comme il le faisait savoir, répondant tout de même que cela "faisait beaucoup moins que ça". Ce qui avait eu pour effet de surprendre Barbara Schulz. "Regardez, elle n'a pas l'air d'accord !", avait alors insisté Laurent Ruquier. "Mais si, c'était hier !", affirmait donc l'actrice, mettant encore plus mal à l'aise son chéri. "Bah écoute, c'est toi qui en parle", lui adressait-elle.

Rappelons qu'Arié Elmaleh et Barbara Schulz sont ensemble depuis 2015. Auparavant, lui a été en couple avec Virginie Ledoyen pendant presque dix ans. Elle est la mère de son fils Isaac, 12 ans, et de sa fille Amalia, 8 ans. Baraba Schulz est de son côté la maman d'une fille prénommée Minne, née en 2005, et d'un garçon, Jérémy, né en 2011, issus de sa relation avec Romain Hatchuel. Elle a également été mariée auparavant au réalisateur James L. Frachon.