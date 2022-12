Rayane Bensetti et Jarry complices, Frédérique Bel et Franck Dubosc s'embrassent... des couples hilarants pour Pierre Palmade

C'est un menu aux petits oignons qu'a concocté M6, ce jeudi 15 décembre 2022. Après le succès du Grand Restaurant, réouverture après travaux, en février 2021, la chaîne s'est de nouveau entourée de Pierre Palmade pour offrir une suite digne de ce nom aux téléspectateurs. Une émission baptisée cette fois-ci La Guerre de l'étoile. En plus de notamment mettre en avant la jeune génération, l'acteur et humoriste de 54 ans va dévoiler des couples inédits et incroyables.

C'est en seulement six jours que Pierre Palmade a mis en boîte le quatrième volet du Grand Restaurant, au Café de l'Homme. Un exploit que le public pourra découvrir ce soir avec délice. Pour cette nouvelle histoire, le directeur du restaurant, incarné par Pierre Palmade, va tenter de décrocher une étoile du guide Michalon. Il devra alors impressionner un critique culinaire, incarné par Alexandre Astier, et fera tout pour le démasquer lors de la soirée. Ainsi, pendant une heure et demie, le public pourra découvrir des couples ou des groupes d'artistes à travers des sketchs drôles, mais aussi parfois touchants créés par l'humoriste, François Rollin (qui a un rôle dans la fiction) ou certains guest comme Tom Villa, Anne-Elisabeth Blateau ou Isabelle Mergault comme le précisent nos confrères de TV Mag (dans leur édition du 11 décembre). "On retrouve mon univers, avec une tonalité homogène. Les personnages ont en commun d'être affectivement des névrosés. Les gens heureux ne sont pas drôles", a déclaré Pierre Palmade.

Des couples qui vont ravir

Parmi les couples mis en avant, on retrouvera son acolyte de toujours Michèle Laroque face à Didier Bourdon dans le thème de la "re-séduction conjugale". Bernard Campan et Sylvie Testud mettront en avant la jalousie qu'il peut y avoir dans un couple. Et l'échange sera tendu entre Muriel Robin et Carole Bouquet qui feront face à une dispute.

On retrouvera aussi Marie-Anne Chazel et Jean-Pierre Darroussin, dans un sketch écrit par Tom Villa (qui joue à leur côté) et décrit comme "une pépite" par Gala. Le public aura le bonheur de voir le couple formé par Franck Dubosc et Frédérique Bel s'échanger un baiser sur la bouche ou celui formé par Barbara Schulz et André Dussollier . "Je voulais un père et sa fille pour traiter la perte de mémoire sous un angle différent. Je suis allé voir André Dussollier. Je le sentais capable de jouer cet homme diminué par la maladie, capable d'oublier que sa femme est morte. Je le voyais le dire tendrement. Avec le ton juste. Et quand je lui ai demandé avec qui il aimerait le faire, il m'a répondu Barbara Schulz. Ça tombait bien, j'avais son numéro !, a déclaré Pierre Palmade à Gala. Chantal Lauby a quant à elle donné la réplique à Lionnel Astier, Philippe Lellouche, Estelle Lefébure, Thierry Pietra et Anne Le Nen, puis Isabelle Mergault à Eva Darlan.Valérie Karsenti fait aussi le show, avec Rémi Deval et François Berléand.

Je craignais que la jeune génération me prenne pour un vieux dinosaure

Pierre Palmade a aussi fait appel à la nouvelle génération. "Je craignais que la jeune génération me prenne pour un vieux dinosaure. En fait, ils écoutaient mes indications de metteur scène et je n'ai pas eu besoin de les convaincre. (...) C'est la grande différence avec certains jeunes, persuadés qu'ils ont tout inventé alors que ça a été fait vingt fois par le passé. Plus on connaît ce qui a été fait avant, plus on a de chances d'être moderne. Moderne, c'est trouver des angles nouveaux sur des sujets déjà traités mille fois. Le thème du copain gay, c'est vu et revu, mais le sketch de Jarry et Rayane Bensetti va surprendre", a-t-il révélé. Ainsi, les téléspectateurs de M6 auront en effet le bonheur de voir Rayane Bensetti donner la réplique à Jarry. Ahmed Sylla, M. Pokora et Arnaud Ducret étaient aussi réunis.

Anne-Elisabeth Blateau a pu tourner avec Max Boublil, Zabou Breitman avec Vincent Desagnat, Baptiste Lecaplain avec Jean-Baptiste Maunier, Florent Peyre avec Elie Semoun et Olivier de Benoist, Bénabar avec Claudia Tagbo, Jean Leduc avec Thibault Gouzarch, Elodie Fontan avec Catherine Hiegel. Sans oublier Jean-Luc Lemoine, Benjamin Gauthier et Cédric Moreau.