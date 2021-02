Pierre Palmade : Quelle audience pour son Grand Restaurant ?

Il a peut-être été difficile de convaincre les artistes à rejoindre son projet mais Pierre Palmade a vu ses efforts être récompensés mercredi soir. En effet, les téléspectateurs ont été nombreux à honorer son rendez-vous sur M6, à savoir son téléfilm Le Grand Restaurant, réouverture après travaux. Une oeuvre sans surprise humoristique signée de A à Z par Pierre Palmade. La chaîne s'est hissée à la troisième place au classement des audiences de la soirée. Jusqu'à 23h, le téléfilm a rassemblé 3,05 millions de personnes, pour une part de marché de 13,6% auprès de l'ensemble du public et de 21,2% sur la cible commerciale.

Il faut dire que le meilleur ami de Michèle Laroque a mis le paquet pour cette troisième édition du Grand Restaurant en faisant appel à des invités de marque. Il a notamment pu compter sur les présences de Muriel Robin, Arielle Dombasle, Fred Testot, Michèle Bernier, JoeyStarr , Sylvie Testud, Michel Sardou, François-Xavier Demaison, Chantal Ladesou, Frédéric Diefenthal, Malik Bentalha, Anne-Elisabeth Blateau, Jeanfi Janssens ou encore François Berléan . Tout ce beau monde a été regroupé au Froufrou, un établissement chic à Paris devenu le théâtre de scènes toutes plus folles les unes que les autres. Entre un chômeur et sa femme au bord de la crise de nerfs, un ministre en pleine réunion avec ses collaborateurs ou encore un couple qui veut un enfant et en a kidnappé un dans la rue, Pierre Palmade a tout imaginé pour déclencher le fou-rire.

À noter que Le Grand Restaurant, réouverture après travaux a été écrit et préparé en seulement deux mois. Le tournage a quant à lui duré six jours. Pierre Palmade a déjà fait le show dans le passé avec son Grand Restaurant, en 2010 et en 2011. À l'époque, 4,90 millions (22,0% de PDA) et 3,0 millions (14,4%) de téléspectateurs avaient respectivement suivi ses aventures sur France 2.