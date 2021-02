Le Grand Restaurant : Pierre Palmade de retour avec un casting 5 étoiles

Evénement le 3 février 2021 ! M6 propose la fiction Le Grand Restaurant, réouverture après travaux à partir de 21h05. Une comédie rondement menée par Pierre Palmade. A l'occasion de ce tournage, le comédien et humoriste de 52 ans a réuni un casting 5 étoiles, mélangeant les genres et les générations.

Pierre Palmade avait ouvert son Grand Restaurant à deux reprises, en 2010 et 2011. A l'époque, c'est sur France 2 que les téléspectateurs pouvaient suivre ses aventures. Mais pour son grand retour, c'est sur M6 que l'humoriste fera le show en compagnie de plus de 30 invités de marque. A l'instar de Muriel Robin pour I Love Coiffure, il a pu compter sur la présence de stars prestigieuses telles que Muriel Robin elle-même, Arielle Dombasle, Fred Testot, Michèle Bernier, Michel Sardou, François-Xavier Demaison, Chantale Ladesou, Frédéric Diefenthal, Malik Bentalha ou encore François Berléand.

Pour cette fiction, ce n'est plus à la brasserie que Pierre Palmade a tourné mais au Froufrou, le restaurant du Théâtre Édouard-VII, à Paris. Un établissement chic dans lequel son personnage va vivre des moments riches en émotions. Il campe le rôle du directeur qui fait tout pour satisfaire ses clients. En parallèle, il veille à ce que sa mère (Marthe Villalonga), sa concurrente (Florence Foresti) et son mari cuisinier (Jean Leduc) ne transforment pas la soirée en cauchemar. Il assiste aussi à des péripéties de nombreux clients, comme celles d'un chômeur qui ne fait pas le deuil de son licenciement et sa femme au bord de la crise de nerfs, d'une mère de famille qui cherche par tous les moyens à communiquer avec sa fille ou du nouveau ministre de la Culture en réunion de travail avec ses deux collaborateurs.

Les coulisses du tournage et confidences

Le Grand Restaurant, réouverture après travaux a été écrit et préparé en seulement deux mois. Le tournage a quant à lui duré six jours, un délai très court. Chaque personnalité devait être présente pour deux heures au moins afin de tourner trois à cinq prises. Pour que toutes se sentent au mieux sur le plateau, Pierre Palmade n'a pas hésité à les accueillir chez lui pour des répétitions. Et inutile pour les people de tenter de changer leur texte. "Quand on demande à Isabelle Huppert de venir faire un sketch pour la télévision, on se doit de lui offrir une belle lumière. C'est une image de cinéma. En revanche, je suis un peu psychorigide sur mes textes. On prend ou pas, je ne veux pas revoir ma copie", a-t-il confié à nos confrères de TV Magazine.

Dans cette fiction, Pierre Palmade aborde de nombreux thèmes, parmi lesquels celui de la GPA et de la PMA avec Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen qui jouent un couple qui veut un enfant et en a kidnappé un dans la rue. "Cet aspect sociétal m'échappe. C'est inconscient, je m'en rends compte après. Je tiens à rester un gamin qui observe les adultes. L'actualité ne m'inspire pas. Je veux quelque chose qui puisse se regarder dans dix ou vingt ans", a-t-il expliqué. Le comédien et humoriste le rappelle, il n'est pas un "artiste provocateur". "Et je n'ai pas de message conscient, je ne milite pas. J'estime que je suis un chic type, bien élevé, donc je ne me censure pas même si nous sommes dans un monde qui surréagit beaucoup. Si un jour j'estime que je dois faire des excuses, j'en ferai. Je suis politiquement correct à la base. Quitte parfois à passer pour quelqu'un de pas très moderne", a-t-il conclu.