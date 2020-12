Muriel Robin : Collaboration avec sa chérie Anne, propos cashs et code secret...

Elle n'a jamais aimé la scène mais force est de constater qu'elle y a pourtant fait sa place et construit sa base de fidèles : Muriel Robin gâte aujourd'hui son public avec une adaptation pour la télé de ses sketchs comme L'Addition ou le Salon de coiffure. Un projet, tourné en neuf jours, au cours duquel les stars défilent pendant deux heures. L'humoriste a notamment collaboré avec son amoureuse.

Pour I Love You Coiffure, Muriel Robin a donc pu compter sur un parterre de VIP, même ceux qu'elle n'osait pas aborder en personne, comme Vanessa Paradis. Mais, surtout, ce téléfilm lui a permis de travailler avec sa compagne, la comédienne Anne Le Nen. "Anne était mon double, elle me secondait dans la réalisation. On utilisait des codes : si elle levait quatre doigts, c'était la tuile", a ainsi confié la star de 65 ans au magazine Paris Match. Et pas question de la jouer hypocrite entre elles deux. Ainsi, lors d'une scène avec Mimie Mathy, Alexandra Lamy et Line Renaud, c'est la cata : Muriel n'est pas comme il faut. "Tu n'es pas drôle", lâche ainsi Anne. "On se fait confiance mais on a eu une appréhension avant de se lancer. C'est son histoire et j'avais peur de ne pas être à la hauteur", a expliqué Anne Le Nen.

Finalement, entre Muriel Robin et Anne Le Nen le tournage s'est très bien passé et le duo a même de la suite dans les idées ! Elles ont monté une société de production et comptent bien faire de nombreux films ensemble. D'autant plus que la comique, récemment vue dans la 4e saison de Dix pour cent, a aimé l'expérience de réalisatrice, elle qui passe derrière la caméra pour la première fois. Elle s'en sentait bien capable, mais elle n'avait pas encore eu les tripes pour le faire. C'est désormais de l'histoire ancienne.

Muriel Robin, qui cartonne sur scène ou à la télévision (Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi, Le Premier oublié, Marie Besnard, l'empoisonneuse...) pourra ainsi s'offrir des rôles sur-mesure après avoir longtemps été déçue de ne pas percer au cinéma. Mais, pour l'heure, c'est en Corse que Muriel et Anne occupent leur temps, dans l'attente que le déconfinement permettre de remettre la machine en marche...