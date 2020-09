Muriel Robin : Cri d'amour à Anne Le Nen, "l'amour" de sa vie

Une photo très touchante qui a vraisemblablement été capturée en Corse. "C'est vrai qu'avec Anne, ma compagne, on est un peu sauvages. On ne voit pas beaucoup de monde. La Corse nous donne également le silence, la nature et la distance. C'est notre meilleure amie. C'est même un abri", expliquait Muriel Robin dans une interview à Gala, évoquant ici ce qu'elle a "de plus cher au monde".

Ce n'est pas la première fois que Muriel Robin trouve les mots justes pour rendre hommage au grand amour de sa vie. "Anne est solaire. En plus d'être belle, elle est saine, très solide, très droite, avec un coeur immense et une très forte personnalité. Elle me bluffe Moi qui étais dans la destruction, l'alcoolisme mondain, la mauvaise nourriture, elle a bouleversé mes habitudes. C'est peut-être la seule personne capable d'avoir l'ascendant sur moi, une des rares que j'écoute. Parce que je l'aime. Anne sait aussi me dire non. Je déteste les gens qui n'osent pas me contredire", énumérait-elle dans Paris Match, en 2018.

Rappelons que Muriel Robin et Anne Le Nen s'étaient pacsées en décembre 2009, trois ans après leur rencontre.