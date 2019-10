Muriel Robin : Ce refuge qu'elle partage avec sa compagne Anne, loin de tout

Du 1er au 12 octobre, Muriel Robin a fait rire les milliers de spectateurs du Palais des Sports de Paris avec son spectacle best of intitulé Et Pof !, marquant déjà trente années de carrière. Avant l'une de ses représentations, elle a répondu à Nikos Aliagas pour Gala. L'occasion de faire le point sur sa vie, alors qu'elle n'a jamais été aussi à l'aise dans ses chaussures.

Après trente ans dans le show-business, Muriel Robin n'a plus franchement le trac avant d'aller se frotter au public et admet même avoir "une sorte de sérénité". Il faut dire qu'elle est aujourd'hui en paix avec elle-même après avoir longtemps été contrariée de ne pas avoir autant eu de reconnaissance au cinéma qu'elle en a eu dans le monde de l'humour. La star de 64 ans, qui dit avoir fini par admettre qu'elle est drôle, déclare : "Je suis chez moi sur scène."

Cette sérénité habite aussi Muriel Robin d'un point de vue intime. Depuis qu'elle assume son amour pour la comédienne Anne Le Nen, elle se sent épanouie. Celle qu'elle présentait pendant son spectacle comme "ce qu'elle a de plus cher au monde" lui fait le plus grand bien. Avec elle, elle vit loin du strass et des paillettes dans un refuge idyllique. "C'est vrai qu'avec Anne, ma compagne, on est un peu sauvages. On ne voit pas beaucoup de monde. La Corse [où réside aussi son grand ami Guy Bedos, NDLR] nous donne également le silence, la nature et la distance. C'est notre meilleure amie. C'est même un abri", jure-t-elle.

De sa compagne, Muriel Robin dit le plus grand bien à chaque occasion. "Anne est solaire. En plus d'être belle, elle est saine, très solide, très droite, avec un coeur immense et une très forte personnalité. Elle me bluffe Moi qui étais dans la destruction, l'alcoolisme mondain, la mauvaise nourriture, elle a bouleversé mes habitudes. C'est peut-être la seule personne capable d'avoir l'ascendant sur moi, une des rares que j'écoute. Parce que je l'aime. Anne sait aussi me dire non. Je déteste les gens qui n'osent pas me contredire", disait-elle ainsi l'an dernier à Paris Match.

Thomas Montet