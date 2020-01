Muriel Robin : Cette star à qui elle n'osait pas demander de jouer pour elle...

Muriel Robin démarre la nouvelle année avec un très beau projet sous le bras : adapter ses sketchs cultes pour TF1. La star a ouvert les portes du tournage au journal Le Parisien et a fait quelques confidences.

Comme le rapportent nos confrères, à 64 ans Muriel Robin devient réalisatrice ! La star passe derrière la caméra pour ce projet sur lequel elle a convié un casting 4 étoiles. Parmi les clients de son "salon de coiffure" par exemple, il faudra compter sur... Vanessa Paradis. La chanteuse et comédienne, que l'on imaginait pas forcément dans un grand projet populaire, a accepté avec plaisir. Et ce n'était pourtant pas gagné car Muriel Robin avait la pétoche de lui demander ! "Je n'osais pas demander à Vanessa Paradis car je ne me sens toujours pas légitime. Elle m'a dit : 'Incarner Patricia est tellement culte !' On ne sait plus qui fait le cadeau à l'autre !", a-t-elle confié. Et Muriel Robin d'ajouter qu'elle a "juste à réaliser et bichonner" ses acteurs, mais à jouer également !

Sur le tournage, qui se déroule au Pré-Saint-Gervais, Muriel Robin veille au grain aidée par sa chérie Anne Le Nen. "Je ne peux pas vérifier les prises autant que je le voudrai car je suis tout le temps à l'image. Une petite frustration mais Anne, ma fiancée, et ma chef opérateur veillent. Mes personnages sont au fond de mes tripes. Cela me permet de dire action et dans la seconde qui suit d'être la coiffeuse", dit-elle.

Ce sont plus de 45 comédiens, humoristes et animateurs que Muriel Robin a réuni et qui ne sont pas n'importe qui : Line Renaud, Mathilde Seigner, Mimie Mathy ou encore Michèle Bernier, Anouchka Delon, Pierre Palmade... "Un mélange chic et populaire", promet-elle, pour interpréter à ses côtés les personnages que Muriel joue seule sur scène depuis 30 ans.

On verra donc revivre sous les traits de ses ami(e)s comédiens et comédiennes les sketchs de "l'Addition", "La maison de retraite" ou encore "Le mariage"...

Le "Salon de coiffure" fera donc partie des onze sketchs qui alimenteront une belle fiction prévue dans les mois à venir.

