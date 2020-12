I Love You Coiffure : Le casting 5 étoiles de Muriel Robin pour ce projet qui décoiffe

Muriel Robin est à l'honneur ce lundi 21 décembre 2020, sur TF1. La première chaîne diffuse le film I Love You Coiffure qui marque une nouvelle étape dans la carrière de la femme de 65 ans.

En janvier, Muriel Robin a débuté le tournage du téléfilm, une fiction construite autour des sketchs cultes l'humoriste. Et cette dernière n'a pas uniquement tourné devant la caméra ! Pour la première fois, elle a également endossé le rôle de réalisatrice et a dirigé pas moins de 48 personnalités. Nombreuses sont en effet les stars a avoir accepté de tourner pour elle afin de mettre en images "Le Salon de coiffure", "Le Mariage" ou "L'hôtel" comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. Les téléspectateurs auront notamment le plaisir de retrouver Thierry Ardisson, Vanessa Paradis, Alexandra Lamy, Christophe Dechavanne, Nikos Aliagas, Christophe Willem, Line Renaud, Mimie Mathy, Jean-Pierre Foucault , Anouchka Delon, Dave ou encore Michèle Bernier dans ce projet mené de front avec sa compagne, Anne Le Nen.

Interrogée par ce beau projet par 20 Minutes, Muriel Robin a révélé que le tournage a duré neuf jours et que ce n'était "ni facile ni difficile d'en faire un film". "L'histoire tourne autour de deux soeurs, une Parisienne et l'autre provinciale qui tient un salon de coiffure. On fait des allers-retours entre les deux. On a des scènes avec des gens qui se parlent, on n'est plus dans le one-man-show, on est dans une fiction", a-t-elle précisé. Elle a ensuite évoqué son casting cinq étoiles : "C'est seulement maintenant que je me rends compte que ce casting est assez incroyable. J'avais tellement de choses à faire à partir du moment où je me suis mise dans ce projet que je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir. (...) Ce qui est joli, c'est que je les ai appelés les uns après les autres et toutes et tous m'ont dit oui sans me poser une seule question sur qui il y aurait d'autre, comment leur image serait utilisée pour la promo, etc. Je leur ai dit que je les voyais dans tel ou tel rôle et ils sont venus. Tout le monde a joué le jeu, pas pour l'argent. (...) Cela témoigne d'une confiance extrême qui, au fil des jours, pendant cette promo, me touche et va presque jusqu'à me bouleverser. Parce qu'il y a des gens qui sont rares à la télé..."

Pour les besoins du tournage, nombreux sont ceux à s'être grimés et à avoir pris plaisir à le faire. C'était tout aussi enthousiasmant pour Muriel Robin d'être à la fois actrice et réalisatrice. Elle n'a d'ailleurs pas caché qu'avec Anne Le Nen, elles étaient en train d'écrire une comédie. "On la produira puisqu'on a créé notre boîte de production. Je réaliserai ou coréaliserai avec elle. Je reste très actrice ou comédienne suivant les besoins et les envies des autres, mais cela ouvre une nouvelle voie", a-t-elle conclu.