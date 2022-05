Virginie Ledoyen : Retrouvailles festives avec son ex Arié Elmaleh... et sa compagne !

Le soleil est bel et bien de retour. Pour célébrer l'arrivée de l'été, les hauts lieux de plein air de la capitale rouvrent leurs portes ! C'est ainsi qu'un parterre de stars s'est retrouvé sur le rooftop de l'hôtel The Peninsula ce mardi 10 mai. Musique, cocktails et bonne humeur étaient au rendez-vous. L'ambiance aurait pourtant pu virer au drame puisque Virginie Ledoyen et son ex Arié Elmaleh étaient présents au même moment, non loin de Barbara Schulz, actuelle compagne du comédien. Mais pas d'ombre au tableau de cette belle petite fête puisque le couple, séparé depuis 2015, est resté en bons termes pour le bien de ses deux enfants, Isaac, 11 ans et Amalia, 8 ans.

Il y avait du beau monde sur le toit de l'hôtel voisin de l'Arc de Triomphe. Deux jours avant la diffusion de la saison 2 d'HPI, Audrey Fleurot est venue décompresser. Elle a d'ailleurs pris la pose au côté de Virginie Ledoyen et François Vincentelli pour l'occasion. Tarek Boudali avait lui aussi fait le déplacement pour papoter avec une Ophélie Meunier plus en forme que jamais malgré la petite fête à laquelle elle avait assisté la veille. Pascal Elbé, Mélanie Doutey, son ex-beau-frère Philippe Lellouche, Séverine Ferrer ou encore Vincent Dedienne ont également participé et profité de la magnifique vue qu'offrait le rooftop.

L'événement a tenu ses promesses. De quoi donner un peu plus le sourire à Arié Elmaleh et Barbara Schulz. Les deux acteurs sont toujours très amoureux, en dépit du passage à vide qu'ils ont traversé en 2018. A l'époque, après trois ans de relation, ils décident de mettre un terme à leur histoire, une source de souffrance énorme pour le frère de Gad Elmaleh : "C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus dans ma vie. (...) On ne s'en rend pas compte mais une rupture, c'est une souffrance. Ça m'a complètement plombé. J'étais très amoureux, a-t-il déclaré à ce sujet. C'est une blessure d'orgueil terrible."

Après avoir joué carte sur table, Barbara Schulz et Arié Elmaleh se sont donnés une seconde chance et sont repartis du bon pied... En vivant séparément : "On ne vit pas ensemble, ça nous arrive d'être ensemble dans la vie mais on est pour les appartements séparés. Ce n'est pas possible sinon", confiait Arié Elmaleh. Le confinement, les amoureux l'ont donc passé chacun de leur côté, en compagnie de leurs enfants, sans se voir beaucoup. Un rythme qui leur convient parfaitement puisqu'ils n'ont jamais été aussi amoureux qu'aujourd'hui !