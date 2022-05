Kev Adams s'affiche en compagnie d'Agathe Auproux et Ophélie Meunier... une soirée spéciale !

Quand on pense à Kev Adams, on imagine tout de suite le cinéma, le petit écran et le one-man show. Mais l'humoriste de 30 ans n'a pas que ces cordes à son arc. Touche-à-tout, l'ancienne star de Soda a tenté l'aventure de l'entreprenariat. C'est la raison pour laquelle il a investi dans Drink Waters, une marque d'eau aussi bonne pour la santé que pour l'environnement. Ce business, Kev Adams l'a officiellement lancé avec ses associés, Guillaume Zarka et Franck Hadjez, au cours d'une soirée organisée sur les toits des Galeries Lafayette à Paris ce lundi 9 mai.

Du beau monde était convié à l'événement. Kev Adams a ainsi pris la pose avec l'animatrice et chroniqueuse Agathe Auproux mais également la journaliste Ophélie Meunier et la comédienne Reem Kherici, venue accompagnée de son mari Gilles Lemaire. Une ancienne Miss était aussi présente, pour le plus grand bonheur de Kev Adams : Eva Colas, Miss Corse 2018. Le producteur Olivier Carreras était aussi convié, à l'image de Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports et grand adepte de TikTok. Alban Bartoli et plusieurs influenceurs sont également venus célébrer ce lancement.

Espérons pour Kev Adams que cette nouvelle idée d'investissement réussisse. Si son concept de Comedy Club parisien, baptisé The Fridge, cartonne, le snack qu'il avait ouvert rue de Rivoli a malheureusement dû fermer définitivement ses portes après avoir lourdement souffert des conséquences liées à la crise de la Covid-19.

Kev Adams a donc désormais tout pour être heureux. Ses fans sont nombreux, il cartonne au cinéma, sur scène et devient un véritable homme d'affaires. Heureux enfin presque. Ne manque plus qu'une compagne pour savourer ses succès avec lui et vivre une vie de couple épanouie à l'image de son ex-chérie Iris Mittenaere et Diego El Glaoui. L'humoriste et Miss Univers 2016 ne sont plus ensemble mais ils n'ont pas coupé les ponts pour autant. Kev Adams en garde d'ailleurs un excellent souvenir : "Elle est la première personne qui a vu mon spectacle ! Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle", confiait-il. On a d'ores et déjà hâte de découvrir celle qui va lui succéder...