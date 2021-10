Gilles Lellouche et Mélanie Doutey : Retrouvailles inattendues pour les deux ex, du côté de Nice

Quand on fait partie d'un même milieu professionnel, on finit toujours par se recroiser. D'autant plus quand il s'agit du monde merveilleux du septième art. Alors ils ont beau être séparés depuis 2013, Mélanie Doutey et Gilles Lellouche ont passé quelques jours, du côté de Nice, côte-à-côte. Du 20 au 24, la troisième édition du Festival Cinéroman mettait en lumière les films qui sont liés à la littérature et justement : l'un venait défendre Le Temps des Secrets, de Christophe Barratier, l'autre présentait Goliath, de Frédéric Tellier, dans lequel il donne la réplique à Chloé Stefani et Marie Gillain.

C'est ce long-métrage, d'ailleurs, qui a été projeté en avant-première, au cinéma Pathé Gare du Sud de Nice, lors de la cérémonie de clôture du Festival Cinéroman le 24 octobre 2021. Cinq prix ont ensuite été remis, au réalisateur Florian Zeller, à Guilaine Londez, Benjamin Lavernhe, Michel Boujenah et Gérard Depardieu. Quant à Mélanie Doutey et Gilles Lellouche, ils se sont évidemment croisés, en ces lieux, pour applaudir les grands lauréats. Les deux comédiens sont, de toute façon, amenés à se fréquenter de manière régulière loin des caméras et des tapis rouges.

Qui est la nouvelle compagne de Gilles Lellouche ?

Mélanie Doutey et Gilles Lellouche se sont aimés de 2002 à 2013. Ils ont eu une fille, Ava, le 5 septembre 2009 à Paris. A la suite de leur rupture, ils ont décidés de se partager la garde de leur enfant, ce qui fait que leur lien n'a jamais été totalement rompu. Côté coeur, l'actrice est depuis extrêmement discrète. Son ex, en revanche, a accepté en de rares occasions de s'afficher avec sa nouvelle compagne, à Roland-Garros ou lors de la cérémonie des César. Depuis près de six ans, il est en couple avec Alizée Guinochet, une ancienne mannequin reconvertie dans la création de bijoux. Petite-fille de joaillier, elle a lancé la marque And Paris dont les célébrités raffolent. On l'a également aperçue, en 2017, dans la comédien française Rock'N'Roll auprès de son chéri...