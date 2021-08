Gilles Lellouche en couple avec Alizée Guinochet : sa compagne est une sublime créatrice

Alizée Guinochet et Gilles Lellouche ont pour point commun d'avoir chacun un enfant d'une précédente relation. La créatrice a eu une première vie outre-Atlantique, puisqu'elle a été la fiancée du prestidigitateur et illusionniste américain David Blaine (voir diaporama). Ensemble, ils ont une fille prénommée Dessa, née en 2011. De son côté, Gilles Lellouche est le papa d'Ava (née en 2009), qu'il partage avec son ex-compagne Mélanie Doutey.

Alors qu'il était en pleine tournée de promotion du film Nous finirons ensemble, en 2019, l'acteur avait brièvement évoqué cette relation amoureuse au détour d'une interview pour Psychologies Magazine. La star nommée aux César à plusieurs reprises avait alors confié : "Arrivé à un certain âge, on est de plus en plus sélectif, comme en amour. On repère, assez vite, ce qui, chez l'autre, va finir par nous agacer. En même temps, je vous dis ça mais je suis retombé amoureux à 40 ans, alors allez savoir..."