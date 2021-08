Gilles Lellouche a beaucoup hésité avant d'être Obélix : "Ma fille m'a dit que je devais y aller"

Gilles Lellouche a enchaîné les tournages et débarque dans nos salles obscures le 18 août prochain avec Bac Nord, une réalisation Cédric Jimenez inspirée d'une véritable affaire de flics de la brigade anticriminalité de Marseille qui sont poursuivis depuis 2012 pour avoir racketté des dealers. Gilles Lellouche campe l'un d'entre eux, aux côtés de François Civil et Karim Leklou. Le film a été tourné il y a deux ans et sa sortie maintes fois repoussée en raison de la crise sanitaire.

A l'occasion de son arrivée (enfin !) au cinéma, Gilles Lellouche en assure la promotion et s'est confié dimanche 15 août au Journal du dimanche. Il est bien évidemment majoritairement question de Bac Nord mais aussi d'un autre rôle qui a été très médiatisé : celui d'Obélix.

Gilles Lellouche se l'est vu proposer par l'un de ses meilleurs amis qui a repris les commandes des aventures d'Astérix : Guillaume Canet, qui est entré dans la peau du mythique petit Gaulois à la célèbre moustache. Si Astérix a connu de multiples interprètes (Christian Clavier, Clovis Cornillac...), Gérard Depardieu n'a jamais abandonné Obélix. Sauf pour Astérix et Obélix : L'Empire du milieu. Il lui fallait alors un remplaçant et Guillaume Canet l'a trouvé en la personne de Gilles Lellouche. L'acteur de 49 ans a alors dû prendre le temps de la réflexion avant de dire oui, quelque peu poussé par sa fille Ava, qui aura 12 ans au début du mois de septembre et qu'il a eue avec son ancienne compagne Mélanie Doutey.

"Oui, j'ai beaucoup hésité. C'est très inhibant de passer derrière Gérard Depardieu. Il y a eu plusieurs Astérix mais un seul Obélix. Et Depardieu, c'est Obélix avant même qu'il mette le costume, confie Gilles Lellouche au JDD. L'acteur avoue même avoir eu "la trouille" de s'attaquer à ce personnage "que tout le monde connaît et qui n'est pas simple à jouer, entre sa candeur permanente et sa colère". Mais Ava n'a pas douté une seule seconde de son célèbre papa et de ses capacités. "C'est ma fille qui m'a dit que je devais y aller", confie Gilles Lellouche, qui est aujourd'hui en couple avec une très jolie créatrice nommée Alizée Guinochet.

20 kilos à prendre !

Une fois ce rôle d'Obélix accepté, Gilles Lellouche savait que le défi serait aussi de transformer radicalement sa silhouette ! Pour se faire, l'acteur s'est lancé dans un programme alliant nourriture et sport. "J'ai beaucoup travaillé, pas seulement physiquement même si c'est ce qui se voit le plus : j'ai pris 20 kilos, en mangeant quatre fois par jour et en faisant de la muscu", révèle-t-il. Mais c'est une autre mission peut-être bien plus délicate qui l'attend à présent, reperdre ces kilos : "Maintenant, j'ai du pain sur la planche pour perdre du poids !"

L'intégralité de l'interview de Gilles Lellouche est à découvrir dans l'édition du 15 août 2021 du Journal du dimanche.