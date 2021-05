Guillaume Canet : Le tournage d'Astérix et Obélix en Auvergne très arrosé !

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu est attendu pour 2022 le tournage a actuellement lieu en France, en Auvergne. Sont à l'affiche : Guillaume Canet, sa femme Marion Cotillard , Vincent Cassel , Gilles Lellouch ou encore Jonathan Cohen mais aussi des Youtubeurs Mcfly et Carlito ou encore le géant suédois Zlatan Ibrahimovic qui jouera le rôle de Antivirus.

Guillaume Canet jouera le rôle d'Astérix dans ce film qui n'est pour une fois pas inspiré d'une bande dessinée, mais entièrement imaginée par Philippe Mechelen et Julien Hervé. "Un chariot débarque au village gaulois avec la princesse chinoise Fu Yi venue demander de l'aide après le coup d'Etat d'un certain Deng Tsin Qin, qui a renversé l'impératrice. La réputation des irréductibles Gaulois est connue jusqu'à Shanghai", voilà les seules informations sur le synopsis du film.

Guillaume Canet a de nouveau communiqué sur les conditions dantesques de tournage. Dans une vidéo postée sur son Instagram, l'acteur français s'est amusé des aléas qui rendent le tournage du film compliqué. "Back in Auvergne" a-t-il simplement légendé. Avec sa moustache d'Astérix et faisant preuve d'autodérision, le compagnon de Marion Cotillard dévoile l'envers du décor. Et il faut s'accrocher en Auvergne, la météo ne gâte pas l'équipe d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, loin de là. Elle a une nouvelle fois dû faire face à des conditions météo particulièrement difficiles.