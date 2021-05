Guillaume Canet : Nouveau coup dur pour Astérix et Obélix, il ironise en vidéo

D'abord annoncé pour l'année 2021, le prochain volet des aventures d'Astérix et Obélix - avec Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Angèle et même Zlatan Ibrahimovic - est prévu aujourd'hui pour le second trimestre de 2022. Le film L'Empire du Milieu est co-produit par la Chine, à ce titre, Guillaume Canet avait accompagné Emmanuel Macron lors de sa visite d'État à Shangaï. Le tournage en Chine de la saga à succès avait été maintenu malgré la pandémie. Dans un communiqué, ils annonçaient des "prises de vue" sur le territoire chinois en septembre 2020.