Barbara Schulz maman : la naissance de sa fille Minne marquée par un terrible drame

Certaines mamans l'assurent : la naissance d'un enfant est le plus beau jour de la vie d'une femme. Pour Barbara Schulz, le son de cloche est différent. Mariée à Romain Hatchuel en 2005, maman d'une fille et d'un garçon - Minne, 17 ans et Jérémy, né en 2011 -, la comédienne a connu joie et peine alors qu'elle accouchait de son aînée. Son papa a poussé son dernier souffle en même temps qu'elle donnait la vie, rendant cette journée inoubliable à bien des échelles.

Je suis passée d'un coup de l'enfant à la maman

"Je suis devenue maman dans des circonstances un peu particulières, puisque mon père est décédé le jour de la naissance de ma fille, racontait Barbara Schulz dans les colonnes du magazine Questions de femmes. Je suis passée d'un coup de l'enfant à la maman. Le devenir m'a rendue beaucoup plus indulgente sur le rôle de parent. Quand on devient parent, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. On se rend compte aussi de l'amour qu'on éprouve pour son enfant et à quel point nos parents nous aiment".

Romain Hatchuel, le père de ses enfants, est un homme d'affaires, entrepreneur et publicitaire. Né dans les années 1970, il avait fait déménager toute sa famille aux Etats-Unis en 2011... alors que Barbara Schulz était enceinte de Jérémy. "Jusque-là, je me freinais à cause de ma carrière, confiait-elle à Gala. Je me suis rendue compte qu'il fallait vivre. Quand je suis rentrée, j'ai beaucoup plus savouré. Aujourd'hui, ce que j'ai me va très bien." Séparés depuis 2014, les deux ex semblent avoir conservé une jolie relation. Et après tout, l'actrice est rarement en mauvaise terme avec ses anciens compagnons.

Après avoir connu l'amour auprès de Romain Hatchuel, Barbara Schulz a effectivement compté fleurette avec Arié Elmaleh. Mais impossible de savoir si, après plusieurs allers-retours, ces deux-là sont toujours ensemble... ou simples bons camarades. "Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons sur un tournage, expliquait-elle récemment, alors qu'ils partageaient l'affiche du téléfilm Drame en haute mer. Et si c'était gênant, on ne réitérerait pas l'expérience si souvent. Jouer avec un ami est forcément plus confortable. Quand on a déjà joué ensemble, il y a une complicité qui est présente. On a moins de pudeur, moins de gêne, on ose davantage. Une partie du travail est déjà faite. C'est forcément agréable." Alors, histoire d'amour ou d'amitié ?

