Barbara Schulz : Qui est Romain Hatchuel, le père de ses enfants Minne et Jérémy ?

Il est vrai qu'on a l'habitude de la voir au bras d'Arié Elmaleh depuis l'année 2015. Mais Barbara Schulz a vécu plusieurs romances dans sa vie. Et celle qui a donné naissance à ses deux enfants, c'est l'histoire qu'elle a partagé avec Romain Hatchuel. Mais qui est cet homme d'affaires, entrepreneur et publicitaire talentueux, avec qui elle a grandi et évolué pendant neuf ans de mariage ?

Né dans les années 1970, Romain Hatchuel a débuté sa carrière chez IAF, Ltd., une société d'événementiel basée à Londres, en tant que directeur général. Tout comme son père, il a pris la tête de la direction annuelle du Festival international de la publicité à Cannes, puisqu'il a rejoint le monde de la pub, en 2002, en joignant ses forces à celles d'Euro RSCG Worldwide - une filiale du groupe Havas. De nombreuses entreprises, plus prestigieuses les unes que les autres, se cumulent sur son CV. C'est pourquoi, en 2011, il avait fait déménager toute sa famille aux Etats-Unis.

C'est du côté de la Grosse Pomme qu'il a continué à faire marcher ses affaires, chez Square Advisors, en tant qu'associé. Marié à Barbara Schulz en 2005, devenu père de Minne la même année, il s'était enfui avec femme - enceinte ! - et enfant... avant d'accueillir, aux Etats-Unis, un fils prénommé Jérémy. "Jusque-là, je me freinais à cause de ma carrière, confiait la comédienne récemment au magazine Gala. Je me suis rendue compte qu'il fallait vivre. Quand je suis rentrée, j'ai beaucoup plus savouré. Aujourd'hui, ce que j'ai me va très bien."

Le business a poursuivi sa route, mais le couple a hélas fini par s'étioler. Barbara Schulz et Romain Hatchuel se sont séparés en 2014. Et c'était sans doute pour le meilleur. Célibataire depuis quelques mois seulement, l'actrice a croisé la route d'Arié Elmaleh - lui aussi père de deux enfants, Isaac, 11 ans, et Amalia, 7 ans, nés de sa relation avec Virginie Ledoyen - pour ne plus jamais la quitter. Elle a toutefois décidé de ne pas vivre sous le même toit que son nouveau chéri. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, peut-être ?