Arié Elmaleh et Barbara Schulz : Rare photo de couple, plus complice que jamais !

Leur amour pousse en silence. En toute discrétion, Arié Elmaleh et Barbara Schulz affrontent le quotidien main dans la main. Le 24 mai 2021, ils ont prouvé que tout roulait entre eux en partageant, sur les réseaux sociaux, une rare photographie de couple. Sur ce cliché, les tourtereaux prennent la pose, drôlement équipés, dans un espace vert en pleine restauration. "Dans la famille bricolage et jardinage, je demande...", écrit la comédienne, se comparant au passage au personnage d'animation Manny et ses outils.

C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus dans ma vie

Cette image a été capturée par Judith Elmaleh, la soeur d'Arié et de Gad Elmaleh. Barbara Schulz fait donc toujours partie du clan. Alors qu'il était invité dans l'émission L'Instant De Luxe, sur la chaîne Non Stop People, l'acteur avait semé le doute sur leur relation... il avait, en tout cas, évoqué une rupture. "C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus dans ma vie, expliquait-il en avril dernier. C'est la séparation amoureuse. C'était très difficile. On ne s'en rend pas compte mais une rupture, c'est une souffrance. Ça m'a complètement plombé. J'étais très amoureux. C'est une blessure d'orgueil terrible."