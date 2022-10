Barbara Schulz et les hommes de sa vie : ce qu'ils n'ont pas toujours supporté chez elle

Ce jeudi 20 octobre 2022, à l'antenne de TF1, Barbara Schulz donne la réplique à Marc Lavoine dans I3P. Une série dans laquelle elle incarne la commissaire Nathalie Fontaine, qui travaille en étroite collaboration avec Mathias Bernardt, personnage campé par le chanteur, au coeur de l'infirmerie psychiatrique de la police. Un rôle qui dénote avec sa personnalité au quotidien... Ce même optimisme qui a pu déranger certains hommes qui ont partagé sa vie.

"Pendant longtemps, je n'ai pas aimé que les journalistes me décrivent comme 'pétillante' ou 'solaire' parce que j'avais l'impression que c'était synonyme de naïveté, de candeur et d'inconscience, alors que je ne rêvais que d'être mystérieuse et terriblement femme", avait-elle confié à nos confrères de Version Femina en avril dernier. Finalement, Barbara Schulz a "arrêté de lutter contre [sa] nature". "Bien qu'avec les années on prenne des coups et que je sois aussi quelqu'un de très mélancolique, j'ai décidé de rester moi-même", avait-elle ajouté. Et de préciser que cela fait partie de sa personnalité : "Certains se lèvent en faisant la gueule ; moi, à peine réveillée, je m'enthousiasme – les hommes de ma vie ne l'ont pas toujours supporté, d'ailleurs."

Barbara Schulz n'a pas cité de noms. Mais rappelons qu'elle a vécu de belles histoires d'amour avec le publicitaire Romain Hatchuel, père de ses enfants, ainsi que le réalisateur James L. Frachon. Et il y a bien un homme qui semble comblé par la bonne humeur quotidienne de la comédienne de 50 ans : Arié Elmaleh, avec qui elle est en couple depuis 2015, malgré quelques ruptures. Le frère de l'humoriste Gad Elmaleh et Barbara Schulz forment ainsi une belle famille recomposée avec les deux enfants de la comédienne (Minne, 17 ans, et Jeremy, 10 ans) et ceux de l'acteur (Isaac, 10 ans et Amalia, 8 ans).

Cette qualité qu'Arié Elmaleh semble apprécier, Barbara Schulz l'a enfin acceptée. Surtout qu'elle lui vient de son défunt père, mort le jour de la naissance de sa fille. "Mon père, notamment, était fantaisiste. Pendant les vacances, il nous faisait visiter des maisons abandonnées, prenait en stop des filles qui devenaient nos baby-sitters tout l'été et formait des commandos pour libérer des oiseaux en cage", avait-elle raconté, nostalgique.