Barbara Schulz immortalisée par son chéri Arié Elmaleh, des vacances en totale déconnexion

La veille, elle partageait un selfie d'elle en train de faire de la randonnée, toujours entourée d'un paysage à couper le souffle. Quelques semaines auparavant, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'actrice de Un homme et son chien montrait ses vacances à ses abonnés. Une fois à New-York, tout en haut d'un building surplombant la ville, une autre fois dans un cadre beaucoup plus paisible, au bord d'un lac situé dans le Massachusetts, à en croire sa légende Instagram.

Heureuse dans son couple ?

Pour rappel, elle partage sa vie avec le frère de Gad Elmaleh depuis 2015, après avoir été, en 2005, l'épouse de Romain Hatchuel, père de ses enfants Minne, née le 24 février 2005 et Jérémy, né en 2011. Des naissances qui l'ont comblée de bonheur, même si celle de son aînée a été perturbée par un terrible drame : la mort du père de l'actrice. "Je suis devenue maman dans des circonstances un peu particulières, puisque mon père est décédé le jour de la naissance de ma fille" a-t-elle déjà raconté dans les colonnes du magazine Questions de femmes.

"Je suis passée d'un coup de l'enfant à la maman. Le devenir m'a rendue beaucoup plus indulgente sur le rôle de parent. Quand on devient parent, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. On se rend compte aussi de l'amour qu'on éprouve pour son enfant et à quel point nos parents nous aiment" avait-elle ajouté. Une étape qu'elle a depuis surmontée. De l'eau a coulé sous les ponts : ses enfants ont grandi et Arié Elmaleh a fait irruption dans sa vie, et ce pour son plus grand plaisir, à en croire son dernier post Insta dans lequel elle n'a pas hésité à mentionner son prince charmant.