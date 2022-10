Diaporama : Barbara Schulz et les hommes de sa vie : ce qu'ils n'ont pas toujours supporté chez elle

6 / 12

Exclusif - Gad Elmaleh avec son frère Arié Elmaleh et sa compagne Barbara Schulz lors du photocall du spectacle de Gad Elmaleh "Oh My Gad" au "Carnegie Hall" à New York, le 11 février 2017. © Dominique Jacovides/Bestimage © Purepeople BestImage, Dominique Jacovides