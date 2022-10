"J'ai mes enfants une semaine sur deux" : Barbara Schulz, quelle relation conserve-t-elle avec son ex ?

Décidément, elle est entourée de musiciens ! Barbara Schulz est à l'affiche de la série Le Remplaçant, avec JoeyStarr, mais partage aussi la vedette du nouveau projet de Jean-Christophe Grangé, I3P, avec Marc Lavoine. Pour autant, dans la vie, la comédienne côtoie davantage un confrère puisqu'elle est en couple avec Arié Elmaleh. Et si les réalisateurs souhaitent les avoir ensemble dans une fiction... rien de plus simple, malgré la pudeur extrême qu'adopte habituellement le couple. Interrogée à ce propos dans le magazine TV Grandes Chaînes, l'actrice de 50 ans a laissé entendre qu'elle pourrait se laisser tenter par l'aventure à une seule condition.

Barbara Schulz et Arié Elmaleh, ensemble à la télé ?

"Je ne sais pas si nous aurions envie de partir sur une série tous les deux, explique-t-elle dans les pages du magazine. Nous ne mettons pas en avant notre vie privée, mais pourquoi pas ? En revanche, si quelqu'un veut nous proposer un Coup de foudre à La Réunion ou un Meurtres en Nouvelle Calédonie, j'y vais direct !" Voilà qui permettrait à la comédienne de ne plus jamais quitter son partenaire Arié Elmaleh, qu'elle aime à la folie malgré une histoire en montagnes russes. En revanche, son métier l'oblige parfois à subir une séparation bien plus douloureuse : celle de ses enfants.

Je me sens coupable tous les 15 jours

Barbara Schulz est effectivement maman d'une fille et d'un garçon, issus d'une relation précédente. Elle a accueilli Minne le 24 février 2005 et Jérémy, son petit frère, en 2011. Si elle n'évoque jamais Romain Hatchuel, le père de ses enfants, on sait que la comédienne continue à le croiser pour le bien de la famille. "J'ai mes enfants une semaine sur deux, donc je ne me sens coupable que tous les 15 jours, précise-t-elle. Et lorsqu'ils sont avec moi, ce sont eux que je privilégie. Il suffit d'avoir les bonnes priorités et de bien s'organiser. Là-dessus, je me défends bien..."

Retrouvez l'interview de Barbara Schulz dans le magazine TV Grandes chaînes, n° 484, du 15 octobre 2022.