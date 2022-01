Barbara Schulz : Arié Elmaleh un "ami" ? Les amoureux à nouveau séparés ?

Se donner la réplique, c'est presque une habitude. Arié Elmaleh et Barbara Schulz, qui ont joué ensemble, par exemple, dans la pièce La perruche pendant 8 mois, sont tous deux à l'affiche du téléfilm Drame en haute mer, un parallèle avec l'affaire du Bugaled Breizh qui sera diffusé sur France 2 le 12 janvier 2022 - avec Marc Lavoine et JoeyStarr. Et en évoquant cette expérience, et toutes les émotions qu'elle avait ressenti en incarnant le personnage de Nolween, la comédienne a laissé planer le doute quant à sa relation avec son partenaire de scène... et de vie.

En couple depuis 2015, les amoureux pourraient bien avoir pris des chemins différents. "Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons sur un tournage, et si c'était gênant, on ne réitérerait pas l'expérience si souvent, affirme Barbara Schulz dans les colonnes de Télé 7 Jours. Jouer avec un ami est forcément plus confortable. Quand on a déjà joué ensemble, il y a une complicité qui est présente. On a moins de pudeur, moins de gêne, on ose davantage. Une partie du travail est déjà faite. C'est forcément agréable." Arié Elmaleh, un ami ? Vraiment ?

C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus dans ma vie

En avril 2021, déjà, Arié Elmaleh évoquait sa chère et tendre sur le plateau de l'émission L'Instant De Luxe, en expliquant qu'une rupture avait scindé, un temps, ses liens avec Barbara Schulz. "C'est l'un des trucs les plus durs que j'ai vécus dans ma vie, racontait-il. C'est la séparation amoureuse. C'était très difficile. On ne s'en rend pas compte mais une rupture, c'est une souffrance. Ça m'a complètement plombé. J'étais très amoureux. C'est une blessure d'orgueil terrible." Espérons qu'il n'ait pas eu à traverser, à nouveau, cette épreuve.

L'expérience fut, quoiqu'il en soit, agréable pour l'un comme pour l'autre. En couple ou séparés, Barbara Schulz et Arié Elmaleh ont grandi et évolué, côte à côte, pendant plus de six ans. Et c'est cette confiance, qu'ils nourrissent au fil des mois, qui leur a permis de délivrer une performance impeccable dans Drame en haute mer, d'Adeline Darraux. "C'est sympathique et agréable parce qu'il n'y a pas cette barrière de la pudeur et de la gêne, confirme l'actrice auprès de Télé Star. C'est même très chouette parce qu'on se donne des petites astuces et qu'on se soutient. On sait qu'on ne sera pas jugés et qu'on aura droit à un regard bienveillant..."

Retrouvez l'interview de Barbara Schultz dans le magazine Télé 7 Jours, n°3215 du 3 janvier 2022.