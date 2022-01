Florent Pagny face au cancer : il révèle être atteint d'une tumeur "qui ne peut pas s'opérer"

Terrible nouvelle pour les fans de Florent Pagny. Ce mardi 25 janvier 2022, le chanteur s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer l'annulation de sa tournée anniversaire. Et pour cause : on vient de lui diagnostiquer un tumeur cancéreuse au poumon... En vidéo, la voix grave, l'artiste de 60 ans a fait part de sa détermination face à cette nouvelle épreuve.

"Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie, le plus important c'est la santé", explique l'interprète de Savoir aimer.

Pour autant, il précise que les téléspectateurs de TF1 pourront tout de même le voir dans la prochaine saison de The Voice, pour laquelle il jouera à nouveau les coachs bienveillants : "Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme, puisqu'on a tout enregistré avant."