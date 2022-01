Florent Pagny - Sa femme Azucena dévoile le secret de leur amour : "C'est une machine de guerre !"

L'Amérique du sud lui a offert sa liberté de penser... et son envie d'aimer. En 1993, Florent Pagny a rencontré l'amour en croisant la route de l'artiste peintre argentine Azucena Caamaño pour ne plus jamais la quitter. Parents de deux enfants, Inca - né en 1996 - et Aël - née en 1999 -, les amoureux semblent s'aimer comme au premier jour. Interrogé par Julie Obispo pour l'application Obispo All Access, le chanteur a encore évoqué le "couple karmique" qu'il forme avec sa moitié depuis près de trente ans.

Le secret de leur réussite amoureuse ? La complémentarité, sans aucun doute. "On s'équilibre tous les deux. On a les mêmes objectifs, ça aide beaucoup, explique Azucena Caamaño dans un extrait dévoilé par Julie Obispo sur les réseaux sociaux. Et oui, je l'admire beaucoup. C'est une machine de guerre, il ne s'arrête jamais. Moi j'essaye de suivre derrière. Quand on me demande ce que je fais, je dis que suis productrice, manageur secrète, que je m'occupe de la logistique, organisatrice dans quatre pays différents, deux continents. En fait, il fait le tourbillon devant et je balaye derrière."