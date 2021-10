Florent Pagny fait une annonce inattendue après la polémique sur ses impôts !

Entre The Voice, dont il était coach de l'édition All Stars, et sa future tournée des 60 ans qui commence en novembre prochain, Florent Pagny aura passé beaucoup de temps en France. Et le chanteur compte bien ancrer encore plus sa vie dans l'Hexagone, lui qui avait fait polémique en annonçant son installation au Portugal pour des raisons fiscales.

Interrogé par Gala, Florent Pagny a évoqué son avenir et a fait une inattendue annonce : "Aujourd'hui, je sais seulement que dans neuf mois, j'aurai fini ma tournée, je n'aurai plus d'engagements. Je serai libre. En revanche, je suis conscient qu'Azucena [sa femme, NDLR] est plus prévoyante que moi. Elle est ma meilleure conseillère. Et nous allons redevenir résidents français, tout simplement." L'interprète des tubes Savoir aimer, Ma liberté de penser ou encore Les murs porteurs va donc quitter le Portugal, pays où on avait appris qu'il s'était installé en 2017, - même s'il payait encore une partie de ses impôts en France - mais va aussi s'éloigner de la Patagonie, là où il possède une maison depuis de longues années.

Son épouse ajoute, sur leur future vie : "Nous allons moins voyager. Pour nous rendre chez nous en Patagonie depuis Paris, il faut treize heures de vol, un autre avion pour deux heures supplémentaires, puis deux-trois heures de voiture ! On va simplifier tout ça, beaucoup plus profiter, nous alléger de ce qui est inutile." Déjà au plus fort de la pandémie, Florent Pagny et Azucena avaient pu goûter à une vie moins nomade en passant un confinement de six mois en France avec leurs enfants, Inca (21 ans) et Aël (18 ans) "dans la maison de famille où ils ont grandi", précise le chanteur.

Gala, édition du 28 octobre 2021.