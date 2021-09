"Tant qu'elle reste avec son vieux..." : Florent Pagny cash sur sa femme Azucena

"Oui, je veux vieillir contre toi. C'est mon plus grand rêve ici-bas. Oui, je veux vieillir avec toi, comme un grand arbre aux mille bras. Oui, je veux vieillir avec toi, je te porterai loin là-bas. Oui, je veux vieillir contre toi, là où la vie n'en finit pas", chante Florent Pagny dans son nouvel album baptisé L'Avenir. Une jolie chanson, intitulée Toi et moi, destinée à sa femme Azucena. Auprès de nos confrères du magazine TV Grandes Chaînes, le célèbre chanteur de 59 ans se livre sur cette belle déclaration d'amour.

Ce sont de jolis mots que Florent Pagny chante pour sa sublime Azucena. De son côté, il assure qu'elle "est touchée que le sujet soit abordé de cette manière". Mais cela s'arrête là pour la belle brune aux yeux bleus de 54 ans. "Après, ma femme n'est pas une de mes fans, elle ne me demande jamais de chanter, lance l'interprète du tube Savoir aimer. Au contraire, quand je commence à le faire, elle me dit : 'Tu vas hurler comme ça encore longtemps ?' J'ai un autre traitement à la maison que dans ma vie de chanteur." Et de s'amuser : "Mais bon, tant qu'elle ne le lasse pas et qu'elle reste avec son vieux..."

Nul doute que le couple a encore de beaux jours devant lui. Florent Pagny et Azucena se fréquentent depuis 1993, même si ce n'est qu'en 2006 qu'ils ont célébré leur mariage. Les amoureux sont parents de deux grands enfants : le charmant Inca (25 ans) et la jolie Aël (22 ans). Si c'est un France que le chanteur et l'artiste peintre, ancien mannequin argentin, se sont rencontrés, ils vivent désormais entre l'hexagone et la Patagonie. Azucena y a même lancé un nouveau business Rosazucena, sa marque de produits de beauté. Un projet "né en Patagonie, fabriqué en France". À l'occasion de la présentation de ses produits et même de son usine de création, Azucena s'était affichée sur le compte Instagram de son célèbre mari. Une rare apparition qui avait fait l'unanimité auprès des nombreux followers de la star, tous sous le charme de la superbe Azucena.

L'interview de Florent Pagny est à retrouver en intégralité dans le magazine TV Grandes Chaînes, actuellement en kiosques.