Florent Pagny a 60 ans : Qui est son épouse, avec qui il forme "un couple karmique" ?

Le samedi 6 novembre 2021, le chanteur Florent Pagny célèbre son 60e anniversaire. Et c'est sur scène qu'il compte fêter cela lors d'une grande tournée prévue pour l'occasion. Mais nul doute qu'il devrait aussi trinquer avec son épouse, Azucena Caamaño. Qui est-elle ?

La jolie brune est un ancien mannequin ayant notamment fait carrière aux Etats-Unis et, depuis quelques années maintenant, une femme d'affaires dans le milieu des cosmétiques. Elle a lancé sa marque, Rosazucena. Adepte de beauté, la femme du chanteur est toutefois attentive à ce qu'elle met sur sa peau et prône aussi l'importance de garder une part de naturel. Ainsi, depuis trois ans elle a les cheveux blancs, refusant de continuer les teintures.

Outre cet aspect carrière, elle est aussi la personne qui connait le mieux Florent Pagny. Cela fait bientôt trente ans qu'ils font vie commune. Avec le chanteur, Azucena Caamaño a accueilli deux enfants : Inca (25 ans) et Aël (23 ans) avant de se marier en 2006. Depuis, l'interprète partage sa vie entre la France, le Portugal et l'Argentine, il a récemment annoncé son retour chez nous pour du long terme. Si l'équilibre entre Azucena Caamaño et Florent Pagny est bien trouvé, c'est justement parce qu'elle est tout le contraire d'une groupie. "C'est ma meilleure conseillère. Elle ne me laisse rien passer. D'abord, elle n'est surtout pas fan, ni groupie, donc elle ne pardonne pas. Il y a des moments où... Oui, elle me recadre. Mais bon, c'est ma femme ! J'avais besoin de ça", confiait l'artiste de 59 ans auprès de C à Vous (France 5), en octobre 2019.

Azucena Caamaño avait rencontré un jeune Florent Pagny brisé par la fin de son histoire avec Vanessa Paradis. "Quand elle me rencontre, je suis au fond du fond. Je dors dans ma voiture. Avec Azucena, on est un couple karmique. Notre destin était de nous rencontrer et de nous accompagner pour justement revenir là où j'étais, du trou, et à me dépasser", avait-il commenté auprès de 20h30 Le dimanche (France 2). Depuis, ils semblent toujours aussi soudés.