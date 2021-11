Florent Pagny : Sa femme ose les cheveux blancs depuis 3 ans, (presque) tout son clan approuve

Longtemps, elle s'est volontairement tenue éloignée des projecteurs, laissant la lumière se braquer sur son mari, le populaire chanteur Florent Pagny. Mais Azucena n'est pas juste une "femme de" et c'est ce qu'on découvre dans Gala. L'occasion pour celle-ci de s'exprimer sur Rosazucena, sa marque de cosmétiques bio.

Ex-mannequin, Azucena Caamaño était surtout connue du grand public comme étant la femme de Florent Pagny, celle avec qui il vivait dans les grands espaces de la Patagonie où ils ont une maison de longue date. Mais, à 54 ans, elle est bien plus que cela. En effet, c'est une femme d'affaires adepte de soins cosmétiques que l'on découvre aujourd'hui. "J'ai créé la marque il y a douze ans, après avoir découvert en Argentine la Rosa Mosqueta (rose musquée), une plante sauvage très envahissante. (...) Rosazucena, c'est un peu la réunion de plusieurs de mes envies : mon goût pour la cosmétique, l'envie de redorer le blason de cette plante considérée comme 'mauvaise' (...) mais aussi mon amour pour la nature et plus particulièrement celle de la Patagonie, où je suis née", dit-elle à Gala.

Depuis ses débuts dans ce milieu, Azucena a trouvé sa routine beauté, refusant de se tartiner de mille produits sur tout le corps. Et si elle s'entretient volontiers cela ne l'empêche pas d'aimer également une part de naturel dans son apparence. Ainsi, l'épouse de Florent Pagny a décidé d'assumer ses cheveux blancs. "Cela fait trois ans, bientôt quatre, que j'ai décidé de laisser mes cheveux naturels, sans coloration. Avec le temps, je devais les colorer de plus en plus souvent, jusqu'à toutes les trois semaines. Minimum deux heures au salon à chaque fois. J'en ai eu assez, et j'ai décidé de laisser tomber (...) En fait, c'est une décision qui a été prise avec le soutien de toute ma famille – sauf de ma mère", précise-t-elle.

Azucena n'est pas la première à opter pour cette démarche puisqu'on a déjà pu voir plusieurs femmes connues afficher leurs cheveux blancs ou gris sur le tapis rouge comme Jane Fonda ou plus récemment Andie McDowell.