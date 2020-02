Jane Fonda les cheveux gris aux Oscars : l'incroyable nombre d'heures nécessaire

Il faut souffrir pour être belle. Jane Fonda, qui est montée sur la scène du Dolby Theatre de Los Angeles pour remettre l'Oscar du Meilleur film le 9 février dernier, ne pourra pas dire le contraire. Elle qui a surpris tout le monde avec une nouvelle teinte lunaire a passé une très grosse partie de la journée chez le coiffeur, pour obtenir ce résultat. C'est ce qu'explique Jack Martin, le professionnel qui s'est occupé d'elle, sur Instagram. "J'ai eu l'honneur et le plaisir de transformer les cheveux de cette légendaire actrice qu'est Jane Fonda pour la cérémonie des Oscars 2020, précise-t-il. J'ai passé 7 heures avec cette incroyable star d'Hollywood, à être témoin de son énergie, de sa beauté, de sa force et de son féminisme si inspirant."

Elle m'a fait culpabiliser

Dernièrement, Jane Fonda était reconnaissable entre mille avec ses cheveux blonds et son long manteau rouge, celui qu'elle enfile tous les vendredis pour militer contre le réchauffement climatique. Mais voilà qu'entre deux passages par la case prison, la comédienne de 82 ans a décidé qu'elle était prête pour un autre geste fort : celui d'assumer sa couleur naturelle plutôt que de céder aux artifices de la planète Hollywood. "Pendant 7 heures, pendant que je travaillais sur ses cheveux, elle écrivait des chapitres de son prochain livre et mémorisait les lignes des prochains épisodes de la saison 7 de Grace et Frankie qu'elle allait tourner, se souvient Jack Martin. Elle répondait à des mails, lisait les journaux tout en communiquant avec moi et son équipe avec la plus belle, la plus douce, la plus humble des âmes. Elle m'a fait culpabiliser, moi qui me plaignais d'être fatigué !"