Florent Pagny et sa femme : le départ de leurs enfants a été "très très dur"

Comme tous les parents, Florent Pagny et sa femme Azucena ont été peinés de voir leurs enfants quitter la maison. Le chanteur, qui vient d'annoncer son retour en France après un exil fiscal décrié au Portugal, s'est confié sur le sujet en interview avec Gala.

Heureux d'avoir passé un inattendu confinement de six mois avec ses enfants, Inca (25 ans) et Aël (22 ans), dans leur maison familiale en France, Florent Pagny a d'autant plus savouré ce moment que sa progéniture a quitté le nid. "Nous sommes une famille très unie, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Quand ils sont partis tous les deux en même temps, il y a six ans, ç'a été dur. Très dur", confie le chanteur, qui va fêter ses 60 ans en novembre prochain. Sa fille vit à New York, où elle fait de la photographie, alors que son fis semble alterner entre Paris - où il a passé son brevet de pilote - et l'Amérique latine, en compagnie de sa chérie.

Maman poule, Azucena aussi confesse volontiers que le départ de ses enfants a été dur à encaisser. "Tellement dur qu'à cette période, nous nous sommes débrouillés pour ne pas passer trois jours de suite au même endroit. Et surtout ne pas être seuls chez nous, avec les chambres vides", dit-elle. Alors qu'ils ont annoncé revenir vivre en France, Florent Pagny et sa femme se sont habitués à ne vivre qu'à deux. Le chanteur, qui sort le disque L'Avenir, compte bien savourer cette vie de couple loin du show business. "Ça fait des années que j'enchaîne les albums, les concerts... Je vais ralentir le rythme", jure-t-il. Et nul doute que la porte sera toujours ouverte à ses enfants s'ils veulent passer un peu de temps à la maison.

Gala, édition du 28 octobre 2021.