Florent Pagny : Son fils Inca amoureux, moment câlin avec sa compagne

Il est sur un petit nuage. Et pas uniquement parce qu'il est pilote - son père Florent Pagny l'a d'ailleurs embauché pour son dernier clip - mais surtout parce qu'il est amoureux. Dans la story de son compte Instagram, Inca a partagé un beau moment passé avec son amoureuse.

"Qu'est-ce que je t'aime", a écrit Inca, en légende d'une photo le montrant tout souriant, enlacé dans les bras de sa compagne, qui lui dépose un baiser sur la joue. On sait assez peu de choses sur la jeune femme qui partage la vie d'Inca si ce n'est qu'elle est argentine. Sur son compte, elle se localise entre Esquel et Cordoba. Tout porte donc à croire que le couple s'est rencontré ici puisque Inca connait bien le pays, lui dont les parents - Florent Pagny et Azucena - vivent de longue date une partie de l'année en Patagonie. En outre, la demoiselle précise aussi être diplômée en géographie et l'on peut aussi découvrir grâce à ses photos qu'elle est adepte de yoga.

Pendant plusieurs années, le coach de The Voice All Stars a évité de médiatiser ses enfants mais, maintenant qu'Inca et sa soeur Aël (22 ans) sont grands, Florent Pagny est plus bavard sur le sujet. "Ce sont des citoyens du monde. (...) Ils sont équilibrés, pas encombrés par ma carrière. C'était primordial pour moi. On ne les a jamais exposés ni cachés. Aujourd'hui, Ael est présente dans ce reportage car elle exprime son talent de photographe. Et puis, elle l'a fait pour moi. Mais je ne recommencerais pas sans une bonne raison", disait l'interprète dans Gala, en mai dernier.

A noter que les fans de Florent Pagny pourront bientôt le retrouver sur scène puisqu'il entamera une nouvelle tournée dès le mois de novembre. Un tour de chant qu'il donnera à l'occasion de ses 60 ans mais aussi pour défendre son nouvel album intitulé L'Avenir, disponible dans les bacs dès le 17 septembre.