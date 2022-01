Nolwenn Leroy "coach surprise" de The Voice : les détails sur son rôle tout particulier

Très prochainement, les téléspectateurs auront rendez-vous avec la nouvelle et onzième saison de The Voice. Une bonne partie du programme emblématique de TF1 a même déjà été enregistrée, à savoir les auditions à l'aveugle et les battles. Si le concept reste bien évidemment le même, avec un quatuor de coachs inchangé composé d'Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny, la production a apporté quelques nouveautés. À commencer par l'arrivée de Nolwenn Leroy. La chanteuse a été choisie pour devenir le "coach surprise" de l'émission.

Nolwenn Leroy aura un grand pouvoir au début du programme : celui de repêcher des Talents qui n'auront pas été sélectionnés lors des auditions à l'aveugle, comme on l'apprend lors de la conférence de presse ce 20 janvier 2022. Nolwenn Leroy pourra ainsi se constituer une petite équipe de quatre personnes. Pour cela, elle a visionné avec grand soin les séquences des candidats non retenus pour faire son choix. Les quatre Talents retenus n'ont été prévenus de leur seconde chance qu'une dizaine de jours après le tournage. On imagine alors leur surprise !

Nolwenn Leroy participera ensuite aux battles, où elle retrouvera enfin les autres coachs. Les deux Talents qu'elle aura décidé de sauver à ce moment-là seront ensuite soumis à l'appréciation d'Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny. Ces derniers pourront alors buzzer pour les récupérer dans leur équipe. Le rôle de Nolwenn Leroy s'arrêtera là mais cela promet d'être suffisant pour chambouler la compétition. "Elle a fait un super travail, c'était une coach passionnée et investie", a confié Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice.

"L'idée est partie d'une frustration de Florent Pagny", a précisé Rémi Faure, directeur des programmes de TF1. Le chanteur a en effet plusieurs fois laissé entendre qu'il était difficile pour lui de ne pas se retourner pour tout le monde.