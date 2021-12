The Voice 11 : Un 5e coach de renom débarque, grosse surprise !

Après dix ans de succès et une édition All Stars remportée par la talentueuse Anne Sila, The Voice rempile ! En effet, la onzième saison du célèbre télé-crochet de TF1 prépare son retour pour 2022. Si les identités des quatre coachs avaient déjà été annoncées, voilà un cinquième nom qui s'ajoute, comme le révèlent nos confrères de Télé 7 Jours.

Amel Bent, enceinte de son troisième enfant, le jeune papa Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine s'installeront prochainement dans les fameux fauteuils rouges de The Voice. La production mise donc sur les mêmes coachs que l'édition précédente diffusée au printemps 2021 sur la Une. Mais surprise ! Ils ont vu débarquer sur le plateau un cinquième membre de l'équipe : Nolwenn Leroy ! Aucun d'entre eux n'était au courant de son arrivée. D'après nos confrères, l'interprète de Brésil, Finistère – titre issue de son dernier album baptisé La Cavale et sorti en novembre dernier – jouera un rôle particulier. Mais pour en savoir plus sur ces nouvelles règles qui risquent de chambouler le déroulement de The Voice, il faudra attendre la conférence de presse.

De son côté, la jolie brune de 39 ans est ravie d'intégrer l'émission. "Je suis heureuse de rejoindre la famille des coachs de The Voice et mes amis Florent, Amel, Vianney et Marc, lance-t-elle à Télé 7 Jours. Je serai une coach avec une mission toute particulière." Surtout, elle accepte enfin l'invitation de la production ! En effet, Nolwenn Leroy a été contactée à plusieurs reprises par les équipes de The Voice afin de rejoindre l'aventure. Faute de temps, elle n'avait pu donner suite... jusqu'à aujourd'hui. "Il me tarde de vous faire découvrir tout ça en 2022...", poursuit-elle, mystérieuse quant à son rôle de coach surprise.