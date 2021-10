The Voice 2022 : Les quatre coachs trouvés, leurs noms révélés !

Samedi soir avait lieu la finale de The Voice All Stars sur TF1. C'est Anne Sila dans l'équipe de Florent Pagny qui a été sacrée gagnante à l'issue de cette soirée. Et alors qu'elle se remet doucement de ses émotions, les équipes du programme sont déjà à la recherche de la prochaine Voix. En effet, il est déjà temps de préparer la saison 11 du télé-crochet, attendue en 2022 !

Et d'après les informations du Parisien, les coachs sont tous trouvés ! La production n'a pas cherché très loin puisque ce sont les quatre mêmes de l'édition du printemps 2021 qui ont accepté de signer, à savoir Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. C'est la première fois depuis la saison 2 en 2013 que le jury reste inchangé deux années consécutives. "Dès la fin de la précédente saison, il s'est imposé très naturellement que nous voulions repartir avec ce quatuor qui avait emballé le public et nos talents. D'autant plus que cette envie était partagée par les quatre coachs, qui souhaitaient revenir tous ensemble, avec la même bande", a confié Matthieu Grelier, le directeur des programmes et du développement d'ITV Studios France auprès du Parisien.

Pour exaucer leur souhait à tous, cela n'a toutefois pas été évident. Et pour cause, chacun des coachs a un emploi du temps bien chargé entre tournées pour Florent Pagny et Vianney, sortie d'un nouvel album pour Amel Bent qui attend par ailleurs son troisième enfant et tournages pour Marc Lavoine. En bref, "ça a été un casse-tête" pour les regrouper. "Notre directeur des productions, Fabien Husson, a fait 17 versions du planning pour conjuguer les agendas de tous !", a indiqué Matthieu Grelier. Ainsi, cette année, les auditions à l'aveugle ne seront pas enregistrées dès le mois de novembre mais plutôt à la fin de décembre.

Rappelons que de son côté, Jenifer a annoncé en larmes lors de la finale des All Stars être décidée à quitter définitivement The Voice après dix ans d'aventure.