Jenifer va-t-elle quitter définitivement The Voice ? En larmes, la coach fait une grande révélation pendant la finale

Cette année, pour la première fois et à l'occasion des 10 ans de The Voice, la production a mis en boîte une saison All Stars lors de laquelle des candidats emblématiques ont fait leur grand retour. La finale était diffusée ce 23 octobre 2021 et ils étaient six à la disputer, Amalya, Terence James, MB14, Manon, Anne Sila et Louis Delort devant les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori et Jenifer. Cette dernière a profité du fait que la compétition se termine pour faire une grande annonce.

Jenifer a vécu une aventure compliquée à partir des cross-battles, épreuve au cours de laquelle elle a perdu presque tous ses Talents à l'exception d'Amalya. Profondément bouleversée par l'élimination de sa favorite Al.Hy, elle avait d'ailleurs menacé de quitter l'émission, interrompant le tournage pendant un long moment. C'est donc quelque peu sur la réserve que Jenifer a assisté à la finale pour soutenir malgré tout sa candidate bien-aimée Amalya. Et après sa prestation exceptionnelle sur un titre de Céline Dion, la chanteuse de 38 ans n'a pas pu retenir ses larmes, confiant qu'il s'agissait "très probablement de la dernière fois qu'elle serait assise dans ce fauteuil". "Je suis très touchée pour cette aventure qui m'a offert beaucoup de choses humainement, il y a eu beaucoup de grands moments sur ce plateau, ça fait dix ans, j'ai vécu beaucoup de rebondissements. Je voudrais remercier toute l'équipe, tous mes Talents jusqu'à présent. Et surtout Amalya avec qui ça a du sens d'être en finale. Elle fait partie de la première saison, on s'est construite ensemble", a-t-elle eu du mal à articuler, bouleversée.

Une déclaration qui n'a évidemment pas échappé à Nikos Aliagas. L'animateur a rebondi avec bienveillance en rappelant qu'ils pourront toujours se recroiser "ici ou ailleurs". Ce à quoi Jenifer a répondu "ailleurs".

L'aventure de Jenifer dans The Voice semble donc plus que jamais terminée et sa réaction semble même venir confirmer les récentes informations de Public. Nos confrères ont annoncé mercredi que ni Jenifer ni Mika et Zazie ne reviendront la saison prochaine. Florent Pagny aurait quant à lui accepté de rempiler et devrait être accompagné d'Amel Bent et Nolwenn Leroy. L'attribution du quatrième fauteuil reste à définir mais des négociations seraient en cours avec Calogero et Gims.