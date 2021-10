Louis Delort (The Voice) fiancé à sa belle Angèle : un "coup de foudre immédiat"

Louis Delort est assurément l'un des candidats les plus emblématiques de l'histoire de The Voice. Le jeune homme a participé à la toute première saison du télé-crochet de TF1, en 2012. Saison à laquelle il s'est hissé jusqu'en finale en évoluant dans l'équipe de Garou. Après quoi, Louis Delort a connu une belle ascension dans le milieu de la musique. Il a notamment décroché le premier rôle dans la comédie musicale 1789 : les Amants de la Bastille au côté de Camille Lou, il a également sorti un premier album avant d'être désigné Révélation de l'année 2013 aux NRJ Music Awards. S'il a bien évolué professionnellement, Louis Delort a également vu sa vie privée être chamboulée par l'arrivée d'Angèle dans son quotidien, avec qui il envisage de fonder une famille.

C'est ce qu'il a expliqué après sa brillante audition à l'aveugle dans la saison All Stars de The Voice. "J'ai pas encore les enfants mais je suis en train de tout faire pour qu'ils arrivent. On a fait le petit nid et j'ai la fiancée", avait-il confié auprès des coachs, avant de choisir de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori.

Il faut dire qu'avec sa belle Angèle, ça a été une évidence dès leur première rencontre. "Ça a été un coup de foudre immédiat. Ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. On est fiancés. On vient d'acheter une maison", a-t-il précisé lors d'une interview pour Télé Loisirs. Et pour lui de détailler : "Angèle est tatoueuse. Il y a cinq ans, je l'ai contactée car je voulais me faire un nouveau tatouage. Je lui avais demandé de me représenter 'l'âme', quelque chose d'assez vague comme vous pouvez vous en douter. Et comme par hasard - d'ailleurs ne dit-on pas qu'il n'y a pas de hasard mais que des coïncidences dans les histoires d'amour -, la veille, elle avait tenté de représenter l'âme en tatouage. On a discuté ensemble de cette envie et elle m'a tatoué ce projet qu'on a baptisé 'Anima'".

Je l'ai surprise au piano en train de chanter

Louis Delort a par la suite réalisé qu'il n'y avait pas que l'amour pour les tatouages qu'il partageait avec sa compagne. Les amoureux ont surtout en commun une grande passion : la musique. "Les deux premières années, je ne savais pas qu'elle jouait du piano, ni qu'elle chantait. Elle était timide et réservée. Un jour, je l'ai surprise au piano en train de chanter. Je l'ai écouté à la porte sans faire de bruit, ça m'a immédiatement touché, sa voix, son talent." Il a tout de suite voulu former un duo avec sa belle : "On a commencé à faire de la musique ensemble. Quand il a fallu trouver un nom pour ce projet musical, on a tout de suite pensé à Anima".



Louis Delort a expliqué avoir déjà enregistré trois chansons avec Angèle, lesquelles sont disponibles sur toutes les plateformes musicales. Avec The Voice All Stars, il espère apporter davantage de lumière sur leur duo. Reste désormais à savoir s'il dépassera avec succès l'étape des cross-battles qui l'attend ce samedi 9 octobre 2021.