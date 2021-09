Louis Delort (The Voice All Stars) fiancé à Angèle : touchante déclaration d'amour et bientôt le bébé ?

Finaliste de la première saison de l'émission The Voice en 2012, Louis Delort a renouvelé l'expérience sur le plateau de TF1 en participant aux auditions à l'aveugle de The Voice All Stars le 18 septembre 2021. Pour son grand retour, il a choisi d'interpréter le titre To Build A Home de The Cinematic Orchestra. Un titre qui fait directement écho à la vie privée du chanteur qui a bien changé en dix ans ans. "Alors qu'est-ce que tu deviens depuis toutes ces années ?", a demandé Mika à Louis Delort, juste après sa prestation, qui a fait retourner tous les coaches. "J'ai grandi, j'avais 18 ans. J'ai construit des choses, une famille, des choses qui me plaisent, qui me font du bien...", a-t-il répondu.

Désormais âgé de 27 ans, il a expliqué être fiancé et vouloir avoir des enfants avec celle qu'il considère déjà comme la femme de sa vie : Angèle Debono. "J'ai pas encore les enfants mais je suis en train de tout faire pour qu'ils arrivent. On a fait le petit nid et j'ai la fiancée", a ainsi confié, avec humour, le jeune homme qui a participé à la comédie musicale 1789 et qui a reçu le NRJ Music Award de la Révélation francophone en 2013.

Sur Instagram, Louis a également tenu à adresser une magnifique déclaration à ses fans et à son amoureuse. "Hier soir j'étais de retour dans @thevoice_tf1 10 ans après pour #thevoiceallstars. (...) Merci à ma fiancée @angele_debono de m'avoir aidé à être celui que je suis aujourd'hui, plus serein, plus apaisé, plus amoureux et plus épanoui musicalement grâce à @soundsfromanima (NDLR ils ont créé le duo musical Anima). Merci à vous tous pour vos réactions et messages qui me vont droit au coeur, vous lire me donne une force de dingue, on se retrouve à la prochaine étape..."