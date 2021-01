Louis Delort (The Voice) en couple : sa fiancée Angèle est sublime

Alors qu'il n'avait que 18 ans, Louis Delort a été propulsé sous le feu des projecteurs grâce à The Voice, en 2012. L'ancien Talent de Garou a terminé en deuxième position de cette première saison remportée par Stéphan Rizon. Cette expérience et son talent lui ont permis de décrocher le rôle de Ronan dans la comédie musicale 1789 : Les Amants de la Bastille la même année. Ensuite, avec son groupe Louis Delort and The Sheperds, il a sorti un album en octobre 2014. Quatre ans plus tard, c'est son opus en solo La Folie des hommes qu'il a dévoilé au public. Depuis, le beau brun travaille toujours dans le monde de la musique. Et on peut dire qu'il est bien accompagné !

Avec une charmante brune prénommée Angèle Debono, il a formé le duo Anima. "ANIMA, c'est Angèle et moi, il n'y aura personne d'autre que nous. Moi je suis sur la partie musicale, Angèle sur la partie visuelle et composition. J'enregistre et j'essaye de mettre tout ça en forme. On bosse depuis la maison, et voilà", confiait-il au site Aficia en mai 2020. Louis Delort et la jeune femme ont dévoilé les titres The Way, Hit Back Time et Fight/Focus. Ainsi, le chanteur de 27 ans mélange business et vie privée car son acolyte et lui sont en couple. En se rendant sur son compte Instagram, on peut découvrir de nombreuses photos avec Angele. Ils sont en couple depuis pas moins de quatre ans et ont passé un grand cap fin 2018.

Le 28 décembre de cette année, Angèle a partagé une photo d'une magnifique bague Julien d'Orcel. "Officiellement fiancés", a écrit celle qui est aussi gérante du salon de tatouage Anima Tattoo en légende.